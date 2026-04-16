Παρέμβαση με εμφανή τη συναισθηματική της φόρτιση, έκανε η αδερφή της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλλονιά, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Μέσα από το μήνυμά της, κάλεσε τον κόσμο να σταματήσει τα αρνητικά και προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση της νεαρής κοπέλας και να επικεντρωθεί στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Η ίδια τόνισε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες της δικογραφίας και δεν θέλει να κατηγορήσει άδικα, ωστόσο, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια τραγική κατάσταση, που απαιτεί σοβαρότητα και σεβασμό.

Εξέφρασε την αγανάκτησή της για τα σχόλια που επικεντρώνονται σε επιφανειακά ζητήματα, όπως οι αλλαγές στην εμφάνισή της ή οι στιλιστικές της επιλογές και απηύθυνε έκκληση σε όσους ασχολούνται με την υπόθεση, να επικεντρωθούν στο γεγονός ότι την παράτησαν λιπόθυμη, αντί να την μεταφέρουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Αναφερόμενη κυρίως στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, ζήτησε να δείξει μεγαλύτερο σεβασμό στη μνήμη της 19χρονης, τονίζοντας πως χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Παράλληλα, καταδίκασε τη νοοτροπία όσων επιλέγουν να σχολιάζουν επικριτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας, όπως υπογράμμισε, πρόσκαιρη επιβεβαίωση.

Το χρονικό των ευρημάτων – Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο διαμέρισμα που ξεψύχησε η Μυρτώ

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η 19χρονη φέρεται να είχε μεταβεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στην κεντρική πλατεία, όπου εκτιμάται ότι έκανε χρήση κοκαΐνης μαζί με την παρέα της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ζητήσει επιπλέον ποσότητα της ουσίας, η οποία φέρεται να της παραδόθηκε στον χώρο του ξενοδοχείου. Λίγο αργότερα, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Οι τρεις νεαροί έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς φέρονται να μετέφεραν την 19χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στην πλατεία και να την εγκατέλειψαν. Βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί καταγράφει έναν εξ αυτών να την μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν. Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σώμα της δεν έφερε εμφανή τραύματα.

Απαντήσεις από τον ιατροδικαστή

Καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής των συλληφθέντων σε διακίνηση ναρκωτικών, καθώς ένας εξ αυτών είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή υπόθεση. Την ίδια ώρα, προγραμματίζονται κατ’ οίκον έρευνες στις κατοικίες των τριών νεαρών, ενώ θα υποβληθούν και σε αιματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οι εξελίξεις αναμένονται κρίσιμες για την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης.

Από την πλευρά τους, οι γονείς της Μυρτούς κατηγορούν τους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόταν εκείνη τη μοιραία νύχτα η κόρη τους και ιδιαίτερα τον σύντροφό της, με τον οποίο είχε δημιουργήσει σχέση τον τελευταίο μήνα, για τον θάνατό της. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του τρίτου νεαρού που συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (14/4), πάντως, η Μυρτώ έπεσε αναίσθητη μετά από χρήση κοκαΐνης, ενώ ρίχνει όλη την ευθύνη για όσα έγιναν, αλλά και για το γεγονός ότι εγκατέλειψαν αβοήθητο το κορίτσι, στους άλλους δύο, που είχαν νωρίτερα παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές, συνοδεία των δικηγόρων τους.

Το κορίτσι, σύμφωνα με τη μαρτυρία της μητέρας της, έφυγε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (13/4), γύρω στα μεσάνυχτα. Μέχρι περίπου στις δύο τα ξημερώματα, είχε επικοινωνία με τη μητέρα της, ωστόσο μία ώρα αργότερα, οι τραγικοί γονείς έμαθαν από την επιστήθια φίλη της, ότι η παρέα είχε εγκαταλείψει τη Μυρτώ αναίσθητη, κοντά σε ένα σουβλατζίδικο, απ΄ όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ απέβησαν μάταιες και περίπου στις 5.00 τα ξημερώματα επιβεβαιώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

«Κάναμε κοκαΐνη…»

Ο 23χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, φέρεται να υποστήριξε ότι η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο κοντινού ξενοδοχείου στο Αργοστόλι. Πρόκειται για το τρίτο άτομο που φέρεται να συνόδευε τον 26χρονο αθλητή και τον 22χρονο από την Αλβανία, που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο σε βάρος της 19χρονης Μυρτούς. Ο 23χρονος φέρεται να προσπάθησε να τα «ρίξει» όλα στους άλλους δύο συλληφθέντες, υποστηρίζοντας ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα χρήση κοκαΐνης.

Μάλιστα, ο 23χρονος φέρεται να κατέθεσε, πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε σκέφτηκαν οι τρεις τους να τη βγάλουν στο δρόμο, ώστε να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να πάρει αέρα. Τελικά άφησαν την κοπέλα στην παιδική χαρά και έστειλαν μήνυμα στην φίλη της για να την εντοπίσει. Σε αυτό έγραφαν: «Την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα μόνη της».

Οι δύο νεαροί στο μικροσκόπιο των Αρχών

Οι δύο νεαροί είχαν απασχολήσει τις Αρχές τόσο για κατοχή όσο όμως και για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον και συνεκτιμά όλα τα στοιχεία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της υπόθεσης και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.