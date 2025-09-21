Συνεχίζει για έβδομη ημέρα την απεργία πείνας του στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Το μεσημέρι της Κυριακής τον επισκέφθηκε η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος των Τεμπών και Πρόεδρος του Σωματείου Συγγενών Θυμάτων, προκειμένου να του συμπαρασταθεί. Αφού τον αγκάλιασε, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο για ένα γονέα που έχει θάψει το παιδί του να ξεκινάει απεργία πείνας και να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τηλεοπτικό συνεργείο του OPEN που βρισκόταν στο σημείο, απευθύνθηκε προς την κ. Καρυστιανού, η οποία δεν συγκράτησε την οργή της για όλο αυτό που συμβαίνει και ξέσπασε.

«Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να έχουν περάσει τόσες ημέρες και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην κάνουν τίποτα. Τι είμαστε, αναλώσιμοι, δεν έχουμε φωνή;», είπε μεταξύ άλλων.

«Να μας δώσει εξηγήσεις γιατί η κυρία Αδειλίνη, γιατί ο κύριος Μπακαΐμης, γιατί ο κύριος Φλωρίδης, γιατί ο κύριος Τσόγκας δεν θέλουν την εκταφή. Έχει στείλει ο Σύλλογος επιστολές διαμαρτυρίας σε όλους του ευρωβουλευτές. Έχουμε στείλει στον Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη. Έχουμε στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στον Πρόεδρο για να Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλοι τους ονομαστικά θα λογοδοτήσουν γι’ αυτό που συμβαίνει», πρόσθεσε.

Δείτε το ξέσπασμα της Μαρίας Καρυστιανού:

Εν τω μεταξύ, το απόγευμα της Κυριακής στις 18:30, δεκάδες Σωματεία του Πολιτισμού καλούν σε συγκέντρωση συμπαράστασης στην πλατεία Συντάγματος.

Συνολικά 55 Σωματεία, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, στηρίζουν δημόσια τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και καταγγέλλουν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, τονίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους μένουν στο απυρόβλητο.

Όπως αναφέρουν τα Σωματεία:

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες όσων οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους με βαριές βλάβες και αναπηρίες».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αίτημα εκταφής, το οποίο, όπως επισημαίνουν, «απορρίπτεται επανειλημμένα από την Εισαγγελία και τις αρμόδιες Αρχές, παρά τις εκκλήσεις των γονέων. Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του. Είμαστε με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών μέχρι τέλους. Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη», αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση.

Tι έχει δηλώσει στο Zougla.gr ο Πάνος Ρούτσι

«Έθαψα το παιδί μου χωρίς να μπορέσω καν να το δω. Μου έδωσαν μία μαύρη σακούλα κλειστή, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει μέσα. Δεν ξέρω καν αν στο φέρετρο βρίσκεται το παιδί μου. Δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω. Κάνω απεργία πείνας για να γίνει εκταφή, να ανοίξει το φέρετρο του παιδιού, για να φανεί η αλήθεια. Αμφιβάλλω τι υπάρχει μέσα και από τη στιγμή που δεν μας δίνουν την άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά», λέει στην κάμερα της «Ζούγκλας» γεμάτος πόνο ο Πάνος Ρούτσι.

Δείτε το βίντεο:

Τι μπορεί να δείξει η εκταφή

Σύμφωνα με τον χημικό μηχανικό και τεχνικό σύμβουλο οικογενειών θυμάτων του δυστυχήματος, Αχιλλέα Μιχόπουλο, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων, μπορεί να δώσουν οριστικές απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα και στο αν τελικά υπήρχαν ή όχι αρωματικοί υδρογονάνθρακες στο σημείο. Όπως αναφέρει, το υλικό που μένει από την απανθράκωση μίας σωρού έχει παρόμοιες ιδιότητες με τον ενεργό άνθρακα. Δηλαδή εγκλωβίζει όλες τις ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον. Το γεγονός ότι οι σοροί είναι σφραγισμένες, βοηθά στην προκειμένη περίπτωση για να εξακριβωθεί τι υπήρχε στο περιβάλλον κατά την φάση της απανθράκωσης, μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Αν πράγματι δεν υπήρχαν εύφλεκτα υλικά όπως το ξυλόλιο, μπορεί να αποδειχθεί περίτρανα από την εκταφή και την κατάλληλη εξέταση των σορών. Υπό αυτή την έννοια η επίμονη άρνηση των Δικαστικών Αρχών σε αυτό το αυτονόητο δικαίωμα των συγγενών των θυμάτων, όχι μόνο δεν δικαιολογείται, αλλά και καθίσταται ύποπτη…