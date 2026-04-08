Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (7-4-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Φυλής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Δ.Α.Ο.Ε., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής καθώς και μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν 42 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης κ.α.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.153 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 80 ρευματοδιακοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.