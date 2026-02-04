Ούτε ένα ούτε δυο ούτε τρία αλλά… ένα χιλιόμετρο καλώδιο βρήκαν αστυνομικοί και ξήλωσαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σε μια ακόμα περίπτωση ρευματοκλοπής στη Δυτική Αττική.

Την… ηλεκτρολογική δουλειά χθες στην περιοχή του Ασπροπύργου ανέλαβαν να κάνουν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το παράνομο καλώδιο ήταν θαμμένο, πρόχειρα, μέσα στο χώμα και κατέληγε σε σπίτια. Όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, «συνελήφθησαν συνολικά -9- άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή». Όμως έλεγχοι έγιναν και για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και βεβαιώθηκαν παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση κράνους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.