Ευρεία επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις παραλίες Κριαρίτσι και Τριστινίκα στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης στη Χαλκιδική, με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων και σταθερών κατασκευών από τον αιγιαλό.

Δήμος Σιθωνίας

Στη συντονισμένη δράση έλαβαν μέρος ο Δήμος Σιθωνίας, η Ελληνική Αστυνομία και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Άγγελος Δραγάνης. Συνολικά απομακρύνθηκαν περίπου 70 σκηνές, αυτοσχέδιες κατασκευές και λοιπός εξοπλισμός που εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αρμόδιες Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ολόκληρα νοικοκυριά στημένα πάνω στην άμμο. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν φιάλες υγραερίου, έπιπλα, οικιακά σκεύη, ηλεκτρονικοί φορτιστές, ξαπλώστρες, φωτιστικά, καθώς και φωτοβολταϊκά πάνελ που είχαν εγκατασταθεί για την ηλεκτροδότηση των «λουξ» σκηνών.

Στην προσέγγιση των αστυνομικών και των δημοτικών συνεργείων, οι καταληψίες εξέφρασαν την ενόχλησή τους ισχυριζόμενοι ότι επισκέπτονται το σημείο επί σειρά ετών. Ωστόσο, δεν προέβαλαν αντίσταση και τα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στην άμεση καθαίρεση και μεταφορά των κατασκευών.

Οι τοπικές Αρχές υπογράμμισαν ότι οι αυθαίρετοι αυτοί καταυλισμοί εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Εικόνες από τις παραλίες Κριαρίτσι και Τριστινίκα του Δήμου Σιθωνίας:

Δήμος Κασσάνδρας

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες ότι απαγορεύεται η μόνιμη τοποθέτηση και παραμονή ομπρελών, ξαπλωστρών και άλλου εξοπλισμού στις ακτές και στους κοινόχρηστους χώρους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απομακρύνουν οι ίδιοι τον εξοπλισμό τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο εξοπλισμός που απομακρύνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες του. Ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπά αντικείμενα που περισυλλέγονται, προωθούνται σε αδειοδοτημένες δομές ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις σχετικές συμβάσεις.

Εικόνες από παραλίες του Δήμου Κασσάνδρας:

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε έξι διαφορετικά σημεία, μεταξύ άλλων στις περιοχές Μόλα Καλύβα, Νέα Σκιώνη, Καλλιθέα εντός οικισμού, Χανιώτη, καθώς και στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Κρυοπηγής και Πολυχρόνου.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας και θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Δήμου, ανάλογα με τις καταγγελίες, τις αυτοψίες και τη δυνατότητα πρόσβασης των υπηρεσιακών οχημάτων.