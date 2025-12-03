Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε τροχιά γενικευμένης κλιμάκωσης βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με την κυβέρνηση να κρατά σκληρή στάση και την αστυνομία να επιχειρεί να ανακόψει τις αποκλεισμένες οδικές αρτηρίες, χωρίς ωστόσο να το καταφέρνει παντού.

Νέο μπλόκο στον Προμαχώνα – «Έσπασαν» τον αστυνομικό φραγμό

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, αγρότες από τις Σέρρες προχώρησαν στη δημιουργία νέου μπλόκου στο τελωνείο του Προμαχώνα. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι κατάφεραν να παρακάμψουν τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν τοποθετήσει τρεις κλούβες της ΕΛΑΣ κάθετα στο οδόστρωμα, στο ύψος του κόμβου Λευκώνα.

Οι αγρότες κινήθηκαν μέσα από αγροτεμάχια και χωράφια, αιφνιδίασαν τις δυνάμεις ασφαλείας και βρέθηκαν πίσω από το σημείο αποκλεισμού, στήνοντας ουσιαστικά νέο φραγμό στο τελωνείο.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων έφτασαν για συμπαράσταση περισσότερα από 200 ταξί, καθώς και δεκάδες φορτηγά από πωλητές και παραγωγούς λαϊκών αγορών, στέλνοντας σαφές μήνυμα διεύρυνσης των κινητοποιήσεων και κοινωνικής στήριξης στον αγώνα των αγροτών.

Ένταση ΕΛΑΣ – αγροτών στο μπλόκο των Σερρών

Λίγο πριν από τον αποκλεισμό του τελωνείου, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, στην προσπάθεια της ΕΛΑΣ να αποτρέψει το στήσιμο του μπλόκου. Υπήρξαν αντεγκλήσεις, σπρωξίματα και έντονο λεκτικό επεισόδιο, με την κατάσταση να εκτονώνεται προσωρινά.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει το αυξημένο επίπεδο έντασης και τη στρατηγική σύγκρουσης που διαμορφώνεται ανάμεσα στους αγρότες και τις αρχές.

Ένταση μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ στο μπλόκο του Κιάτου

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε και στο μπλόκο του Κιάτου, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να επεκτείνουν τον αποκλεισμό προς την εθνική οδό. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ αντέδρασαν, δημιουργώντας έντονη αντιπαράθεση.

Η κατάσταση για λίγη ώρα ξέφυγε από τον έλεγχο, ωστόσο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, με τους αγρότες να παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Πού υπάρχουν μπλόκα – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Στη Θεσσαλία η εικόνα παραμένει εκρηκτική. Στο μπλόκο της Νίκαιας, περισσότερα από 1.000 τρακτέρ έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην Καρδίτσα, στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, τα συγκεντρωμένα τρακτέρ ξεπερνούν τα 2.000, σχηματίζοντας ουρές άνω των δύο χιλιομέτρων.

Νέο μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ στη Θεσσαλία ξεπερνά πλέον τα 4.000, με νέα μηχανήματα να καταφθάνουν καθημερινά. Οι αγρότες στα Τρίκαλα προσανατολίζονται και στο κλείσιμο των διοδίων στο Λόγγο.

Κλειστή παραμένει:

η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας

ο Ε-65 στην Καρδίτσα

Τα τελωνεία Ευζώνων και Κήπων λειτουργούν με διακοπές.

Κλειστό επ’ αόριστον το τελωνείο Κήπων για τα φορτηγά

Στους Κήπους Έβρου, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας φορτηγών διεθνών μεταφορών. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ότι έχει διακοπεί τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος φορτηγών προς και από την Τουρκία.

Αποκλεισμός και στους Ευζώνους – Με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον τρεις ώρες

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες από τον δήμο Παιονίας και την ευρύτερη περιοχή απέκλεισαν πλήρως το τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι ο αποκλεισμός θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από 1η Δεκεμβρίου

Στα διόδια Μαλγάρων, αγρότες του Δήμου Δέλτα κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ αυτό προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Στο σημείο κατέφθασαν και οδηγοί ταξί, παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών σε ένδειξη στήριξης.

Περίπου 150 τρακτέρ στη Βόρεια Φθιώτιδα – Μήνυμα κλιμάκωσης

Στον κόμβο της Ομβριακής στη Βόρεια Φθιώτιδα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 150 τρακτέρ, ενώ αναμένονται ακόμη 50, ενισχύοντας το μπλόκο και στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε μαζική πορεία διαμαρτυρίας στο οδικό δίκτυο, με κατάληξη τον κόμβο. Οι αγρότες αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο γενικευμένης κλιμάκωσης.

Όπως τονίζουν, οι κινητοποιήσεις αποτελούν «μονόδρομο», λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, των χρόνιων προβλημάτων και της απουσίας ουσιαστικών λύσεων από την κυβέρνηση.

«Δεν ζητάμε επικοινωνιακές εξαγγελίες, ζητάμε λύσεις για την επιβίωσή μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά αγροτοσυνδικαλιστές, επισημαίνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε αδιέξοδο εάν δεν υπάρξει άμεση πολιτική παρέμβαση.