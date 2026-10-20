Στις δικαστικές αίθουσες έφτασε η καταγγελία ενός σερβιτόρου, 26 ετών, σε γνωστό εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και συγκεκριμένα στα Μελίσσια για ξυλοδαρμό του και μάλιστα εν ώρα εργασίας .

Ο 26χρονος εργαζόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα από το 2024 και σύμφωνα με την μήνυση που έκανε, δεχόταν απειλές και βρισιές ακόμα και με μηνύματα στο viber και από τον ιδιοκτήτη.

Στις 9 Ιανουαρίου 2026, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με τον σερβιτόρο, στις 18:00 το απόγευμα συνάδελφός του ξεκίνησε να τον απειλεί και να τον βρίζει γιατί όπως έλεγε ο 26χρονος δεν ήταν «εντάξει» στις υποχρεώσεις του.

Στην μέχρι σήμερα υπόθεση στο ακροατήριο αναφέρεται:

«Αποκορύφωμα της επιθετικής συμπεριφοράς σε βάρος του 26χρονου υπάλληλου της επιχείρησης ήταν στο πλαίσιο μίας παραγγελίας για διανομή κατ οίκον που ετοίμαζε ο 26χρονος να ξεχαστεί μία μερίδα φαγητού και να επιστρέψει στην κουζίνα για συμπλήρωση της παραγγελίας. Τότε ο υπάλληλος επιτέθηκε χωρίς να τον έχει προκαλέσει και τον έπιασε από το λαιμό. Όταν δε προσπάθησε να τον απωθήσει του επιτέθηκαν και άλλοι υπάλληλοι».

«Ξυλοδαρμός μπροστά στους πελάτες»

Όλη αυτή η κατάσταση ξέφυγε από την κουζίνα του καταστήματος και δημιουργήθηκε αναστάτωση μπροστά στα έντρομα μάτια των πελατών με το επεισόδιο όμως να έχει και συνέχεια σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε ο νεαρός.

«Σαν να μην έφταναν αυτά που έγιναν σε δημόσια θέα και μπροστά στους πελάτες, δύο άλλοι υπάλληλοι της ίδιας επιχείρησης που είναι σεσημασμένοι άρχισαν να τον χτυπούν στο πρόσωπο και την κοιλιακή χώρα και ενώ δύο μήνες πριν, και το γνώριζαν, είχε υποβληθεί σε χειρουργείο στην κοιλιά».

Ο σερβιτόρος αναφέρει ότι ο ξυλοδαρμός του έχει καταγραφεί από τις κάμερες που έχει το συγκεκριμένο εστιατόριο, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αρνήθηκε να το προσκομίσει στις Αρχές παρόλα τα εξώδικα που έχει λάβει από την άλλη πλευρά για να τα παραδώσει.

Μάλιστα ο 26χρονος υποστηρίζει ότι ζητώντας αντίγραφο του υλικού πήρε την απάντηση: «Δεν πρόκειται να δώσω κανένα βίντεο και να τα ζητήσει το Δικαστήριο θα πω ότι τα διέγραψα».

Στην δίκη βρίσκονται οι δυο κατηγορούμενοι που συνέχισαν να ξυλοκοπούν τον 26χρονο, ενώ ο αρχικός δράστης από τον οποίο ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός είχε διαφύγει της σύλληψης, και έχει κινηθεί άλλο δικαστήριο σε βάρος του.

«Σε όποιο μαγαζί και να πας θα σε κυνηγήσω»

Η υπόθεση συνεχίζεται στις 3 Νοεμβρίου με κατηγορούμενους τους δύο υπαλλήλους του εστιατορίου, ενώ από την διαδικασία στο ακροατήριο προέκυψε ότι για τις απειλές σε βάρος του 26χρονού, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρόκειται να έχει σύντομα νέο δικαστήριο.

Ο νεαρός εργαζόμενος προσκομίζει στη διαδικασία απειλές από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης μετά τον ξυλοδαρμό του με φράσεις όπως «δεν θα βρεις αλλού δουλειά» , «σε όποιο μαγαζί και να πας θα σε κυνηγήσω».

Το λόγο έχει τώρα η Δικαιοσύνη.