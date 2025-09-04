Στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν αξιολόγησης στοιχείων, εντοπίσθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) καθώς και του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, όπου εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και εκχερσωμένο χώρο φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 2.012 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντίστοιχος καλλιεργητικός εξοπλισμός καθώς και σκηνές, τις οποίες είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές για τη διαμονή τους στο χώρο.

Προανάκριση διενεργεί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία.