Δύο ακόμη περιστατικά βίας με συμπλοκές και ξυλοδαρμούς, καταγράφθηκαν στην Αττική και συγκεκριμένα στις περιοχές του Αλίμου και του Γαλατσίου.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στον Άλιμο μια ομάδα δέκα ατόμων ξυλοκόπησε άγρια έναν 13χρονο με αποτέλεσμα να του σπάσουν το ζυγωματικό οστό κάτω από το δεξί μάτι και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) περίπου στις 19:15, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε: «Ξαφνικά χθες, ας πούμε αυτή την ώρα ακούω κάτι φωνές, τρεχαλητά και τα λοιπά μπαίνουν από τη μία πόρτα, βγαίνουν από την άλλη και ακούω κάτι φωνές να λένε ”Αστυνομία, αστυνομία, τι γίνεται”. Βοήθεια μπορεί να φώναξε κάποιο παιδί και εξαφανίστηκαν, φύγανε».

Μαθητής δέχθηκε βεγγαλικό σε σχολείο στο Γαλάτσι

Την ίδια ώρα, ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε και στο Γαλάτσι. Ένα παιδί 13 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πόδι όταν οκτώ ανήλικοι έριξαν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα στο προαύλιο σχολείου την ώρα που οι μαθητές έκαναν γυμναστική.

Η μητέρα του θύματος μίλησε αποκλειστικά στο Star, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός παρουσίασε και βίντεο ντοκουμέντο από την καταδρομική επίθεση.

«Ήταν τυχερός, πήγε το βεγγαλικό στον μηρό ψηλά, στο δεξί του πόδι. Έπαθε έγκαυμα, κάηκε η φόρμα του. Φοβάμαι κάθε μέρα που το παιδί μου πηγαίνει στο σχολείο, φοβόμουν και πριν, τώρα φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Τι πρέπει να κάνω; Να πηγαίνω έξω από το σχολείο να παρακολουθώ; Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι επιτέλους, κάποιος να ενδιαφερθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων η μητέρα του 13χρονου μαθητή.

Όπως αποκαλύπτει η μητέρα του μαθητή, η επίθεση έγινε λόγω κόντρας μαθητών δύο σχολείων. «Έμαθα ότι είναι από άλλο σχολείο του Γαλατσίου. Θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν αυτό που έκαναν σαν αντίποινα, προφανώς. Εκείνη την ώρα είχαν γυμναστική και έτυχε ο γιος μου να είναι πιο κοντά στην μπασκέτα της εισόδου και να έρθει πάνω του (το βεγγαλικό). Μερικά βεγγαλικά τα έβαζαν και μέσα σε μανταρίνια», είπε η ίδια.

Οι γονείς του 13χρονου μαθητή, προχώρησαν σε μήνυση. Το παιδί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.