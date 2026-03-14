Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε 16χρονος στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να κινδυνεύει να χάσει την όρασή του από το ένα μάτι. Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», στην Αθήνα για να χειρουργηθεί, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο.

Περίμενε την κοπέλα του και δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη (10/3), όταν 16χρονος είχε βγει σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων και περίμενε την κοπέλα του όταν δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα τα οποία λέει πως δεν γνώριζε. «Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι. Δεν μπόρεσα να καταλάβω εκείνη τη στιγμή τι γινόταν», είπε στο MEGA. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος δεν έχασε την όρασή του για μερικά χιλιοστά.

«Το παιδί μου πήγε μια βόλτα και κινδύνεψε να χάσει την όρασή του»

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, έκανε 17 ράμματα και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο «Γεννηματά» για να μπει στο χειρουργείο. «Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι γιατροί να φύγει το παιδί για Αθήνα και ακόμα δεν ξέρουμε πως θα εξελιχτεί η κατάσταση της υγείας του», είπε η μητέρα. «Έλεγα “Παναγία μου τι γίνεται;” και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό το πράγμα. Το παιδί μου πήγε μια βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του», ανέφερε.

«Έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν»

Από την πλευρά του, ο πατέρας περιγράφει πως «το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε “έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω και άλλο”». Όπως είπε, «η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι. Μάλλον με σιδερογροθιά». Όταν έγινε το περιστατικό, «μαζεύτηκε κόσμος και κανένας δεν πήγε να βοηθήσει το παιδί, να το σηκώσει. Κάθονταν όλοι και κοίταγαν όταν πήγα εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι Αρχές

Πριν μερικούς μήνες ο 16χρονος είχε δεχτεί και πάλι επίθεση από συνομήλικό του που στο παρελθόν είχε σχέση με το κορίτσι του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για την τελευταία επίθεση συνελήφθη ένας από τους δράστες ο οποίος φιλοξενείται στην Κιβωτό του Κόσμου και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

