Ολόκληρη η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης έχει συγκλονιστεί από την υπόθεση του 3χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του από ασιτία.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε πολυοργανική ανεπάρκεια από σοβαρό υποσιτισμό. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες για τριήμερο εγκλεισμό του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή ούτε και νερό.

Σημειώνεται πως η 23χρονη μητέρα ετοιμάζεται να απολογηθεί, ενώ ο παππούς του παιδιού βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από εξοργισμένους κατοίκους της γειτονιάς.

Οι εικόνες από το σπίτι της οικογένειας του υποσιτισμένου παιδιού μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο. Πιο συγκεκριμένα, το σπίτι, όπως φαίνεται είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η οργή της γειτονιάς για τον θάνατο του μικρού αγοριού μετατράπηκε σε πράξη αυτοδικίας, αφήνοντας πίσω ένα τραυματία την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Δικαιοσύνης.​

Τέλος, η μητέρα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, οι καταθέσεις των παππούδων και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας θεωρούνται κρίσιμες για την υπόθεση.

Πηγή: pameevro