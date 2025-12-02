Επίθεση από αγνώστους δέχτηκε ο γνωστός YouTuber «Teosty», την ώρα που έκανε live από τα Ιωάννινα. Όλα ξεκίνησαν καθώς ο νεαρός καθόταν σε μια καφετέρια μαζί με φίλους του και κάποιοι τους πέταξαν αυγά.

Οι άγνωστοι φαίνεται να πέτυχαν τον YouTuber στην πλάτη, καθώς και τον έναν από τους φίλους του στην κουκούλα που φορούσε.

Δείτε βίντεο από την επίθεση που δέχτηκαν ενώ ήταν σε καφετέρια:

Στη συνέχεια, μετά την πρώτη επίθεση, ο «Teosty» μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων, όπου νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser. Ο νεαρός βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.

Μετά το επεισόδιο, ο YouTuber επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο «Teosty» δέχεται επίθεση εν ώρα live μετάδοσής του, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί στη Θεσσαλονίκη, τον Μάρτιο του 2025.

Ο ξυλοδαρμός του γνωστού YouTuber καταγράφηκε σε βίντεο:

Με πληροφορίες από thestival.gr