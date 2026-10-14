Δραματικές στιγμές καταγράφηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην πρώην ΑΓΡΕΞ Ιεράπετρας, όταν η αιφνίδια νεροποντή αποκάλυψε την ανεπάρκεια των διαθέσιμων υποδομών.

Μετά το ξέσπασμα ισχυρής καταιγίδας, το νερό εισχώρησε ακόμα και κάτω από τα σιδερένια υπόστεγα, αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εκτεθειμένους.

Άνθρωποι ξυπόλητοι μέσα στη βροχή, έχοντας φτιάξει αυτοσχέδια παπούτσια με αφρολέξ, χρησιμοποιώντας πλαστικό θερμοκηπίου για αδιάβροχο και χαρτοκιβώτια για στρώμα, παραμένουν στο οικόπεδο της πρώην ΑΓΡΕΞ, με τον Δήμο Ιεράπετρας να ζητά εναγωνίως να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας της υπόλοιπης Ελλάδας, όπου οι συνθήκες θα είναι καλύτερες και σίγουρα πιο ανθρώπινες και όχι τριτοκοσμικές.

Για να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο, τοπική μεταφορική εταιρεία διέθεσε τέσσερις νταλίκες μεταφοράς προϊόντων, στους θαλάμους των οποίων διανυκτέρευσαν περίπου 150 άτομα που δεν χωρούσαν στις ήδη κατειλημμένες σκηνές.

Βίντεο με τις δραματικές εικόνες:

Στα όριά του ο μηχανισμός φιλοξενίας

Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στον χώρο αυξήθηκε κατακόρυφα μετά τη νέα άφιξη λέμβου με 44 επιβαίνοντες. Σημειώνεται ότι τα τελευταία 24ωρα έχουν καταγραφεί μαζικές αφίξεις μεταναστών, κυρίως στην στην περιοχή ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με τον λιμενάρχη Ιεράπετρας, Γιώργο Πατεράκη, η συνολική δυναμική στον χώρο άγγιξε τα 621 άτομα, στην πλειονότητά τους νεαρούς άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται περίπου 20 γυναίκες (οι μισές εκ των οποίων εγκυμονούσες) και ισάριθμα μικρά παιδιά.

Παρά τις προσπάθειες για σταδιακή μεταφορά με λεωφορεία προς άλλες δομές, η ροή νέων αφίξεων δυσχεραίνει την αποσυμφόρηση.

Κινητοποίηση των εθελοντών και του ΕΕΣ

Στο σημείο επιχειρούν αδιάκοπα εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με το Λιμενικό και τις δημοτικές αρχές. Πρώτη προτεραιότητα δόθηκε στην προστασία των γυναικών και των παιδιών, τα οποία στεγάστηκαν κατά προτεραιότητα στις διαθέσιμες σκηνές. Παράλληλα, το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να παρέμβει για τη διακομιδή στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας ατόμων με τραυματισμούς, παιδιών με υψηλό πυρετό, καθώς και μιας εγκύου που παρουσίασε επιπλοκές.

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας: «Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη»

Την αδυναμία του Δήμου να διαχειριστεί τον όγκο των αναγκών επισήμανε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Όπως ανέφερε, η αιφνίδια βροχόπτωση ανάγκασε τις αρχές να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τους στεγασμένους χώρους στάθμευσης των δημοτικών οχημάτων για την κάλυψη των ανθρώπων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση μεταφορά των μεταναστών σε οργανωμένες δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Πολιτική παρέμβαση στη Βουλή για την κατάσταση στην ΑΓΡΕΞ

Το ζήτημα έφερε εκ νέου στο προσκήνιο με κοινοβουλευτική παρέμβαση η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη. Η βουλευτής άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη προγραμματισμού και καθυστέρηση στη λήψη μέτρων, τονίζοντας ότι οι συνθήκες στον καταυλισμό προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, ζήτησε την άμεση εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης και τη μόνιμη ενίσχυση των στελεχών του Λιμενικού και της Αστυνομίας που διαχειρίζονται την κρίση.

Πηγή: neakriti.gr