Χάος επικράτησε στο λιμάνι της Ύδρας με μία θαλαμηγό 35 μέτρων να δοκιμάζεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το πολυτελές σκάφος έδωσε «μάχη» για να δέσει στον λιμένα του μικρού νησιού του Αργοσαρωνικού.

Βίντεο με το πολυτελές σκάφος να δίνει «αγώνα» για να δέσει στο λιμάνι της Υδράς:

«Η ασφάλεια των ανθρώπων και των σκαφών πρέπει να είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα. Αυτές τις ημέρες απαιτείται μεγάλη προσοχή, συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού και, όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν, περιορισμός των μετακινήσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωση του ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης.

Δήλωση του Cpt. Γιώργου Βάλλη

«Το αποκλειστικό βίντεο που μας εστάλη από το λιμάνι της Ύδρας καταγράφει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν, με μια θαλαμηγό περίπου 35 μέτρων να δοκιμάζεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την κατάσταση να εγκυμονεί κίνδυνο ατυχήματος μέσα στο λιμάνι.

Θέλω να απευθύνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να είναι αυτές τις ημέρες ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η θάλασσα δεν είναι κάτι που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας ή των δυνατοτήτων του σκάφους μας.

Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, χρειάζεται σωστή εκτίμηση, ψυχραιμία και απόλυτος σεβασμός στη δύναμη της φύσης. Δεν πρέπει να βάζουμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα καιρικά φαινόμενα.

Η ασφάλεια των ανθρώπων και των σκαφών πρέπει να είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα. Αυτές τις ημέρες απαιτείται μεγάλη προσοχή, συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού και, όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν, περιορισμός των μετακινήσεων.

Ο σεβασμός στη θάλασσα είναι κανόνας ζωής για κάθε ναυτικό».