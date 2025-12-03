Υδραυλικός στη Κυψέλη ήρθε αντιμέτωπος με πολύ περίεργη εικόνα.

Την περασμένη Τρίτη (02/12), ένας υδραυλικός είχε πάει να κάνει τις εργασίες του κανονικά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όταν ανακάλυψε ότι μέσα στο σύστημα αποχέτευσης υπήρχαν 9 πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα όπλα δεν ήταν λειτουργικά και είχαν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση αφενός λόγω παλαιότητας και αφετέρου λόγω του σημείου που βρέθηκαν.

Τέλος, έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα για το περιστατικό, ώστε να διαλευκανθεί το πώς βρέθηκαν εκεί τα όπλα.