Πίσω από κάθε πτήση μαχητικού και πίσω από κάθε επιτυχημένη αποστολή διάσωσης στους αιθέρες, υπάρχει ένα αθέατο αλλά απολύτως κρίσιμο δίχτυ προστασίας. Μια νέα πρωτοβουλία της Πολεμικής Αεροπορίας έρχεται πλέον να ρίξει φως σε αυτές ακριβώς τις άγνωστες πτυχές, φέρνοντας τους πολίτες πιο κοντά στο εξαιρετικά σπουδαίο και αθόρυβο έργο που επιτελείται καθημερινά στα νοσοκομεία και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων.

Η γνωριμία με το δύσκολο έργο της Αεροπορικής Ιατρικής

Με την πρεμιέρα της ολοκαίνουργιας παραγωγής «Υγεία Από Ψηλά», το ευρύ κοινό αποκτά πλέον τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθεί στα άδυτα του υγειονομικού σκέλους της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προσεγμένη προσπάθεια που έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τις τεράστιες απαιτήσεις, τις καθημερινές προκλήσεις αλλά και την υψηλή επιστημονική εξειδίκευση που απαιτεί η ιατρική υποστήριξη του ιπτάμενου προσωπικού.

Στο πρώτο επεισόδιο, με θέμα «Η πρόληψη ως θεμέλιος λίθος της σύγχρονης ιατρικής», ο Επγός (ΥΙ-ΙΙΑΙ) Πέτρος Σαβούρδος, Ιατρός Εργασίας και Ιπτάμενος Ιατρός Αεροπορικής Ιατρικής, αναλύει τον ρόλο των καθημερινών συνηθειών, των προληπτικών ελέγχων και της Επαγγελματικής Υγείας στη διατήρηση της ευεξίας και της ποιότητας ζωής.

Παράλληλα, εξετάζονται σύγχρονες προκλήσεις, όπως το εργασιακό άγχος, το burnout και η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, ενώ παρουσιάζονται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στην πρόληψη και την υγεία του μέλλοντος.