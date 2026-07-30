Έντονη ανησυχία εκφράζουν κάτοικοι και παραθεριστές σε περιοχή της Σκάλας Φούρκας Χαλκιδικής, καταγγέλλοντας αυξημένη παρουσία αρουραίων και κουνουπιών,που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για οικογένειες με μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται συχνή εμφάνιση αρουραίων, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, σε δρόμο της περιοχής, ενώ έχουν εντοπιστεί και περιττώματα σε ιδιωτικούς χώρους. Οι ένοικοι προχώρησαν με δική τους πρωτοβουλία σε ιδιωτική μυοκτονία, ωστόσο εκτιμούν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εφόσον, όπως αναφέρουν, τα φρεάτια αποτελούν εστίες ανάπτυξης τρωκτικών.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία κουνουπιών, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, μικρά παιδιά να δέχονται πολλαπλά τσιμπήματα ακόμη και μετά τη χρήση αντικουνουπικών μέσων προστασίας. Οι κάτοικοι εκφράζουν τον φόβο ότι ο συνδυασμός της παρουσίας τρωκτικών και κουνουπιών ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ζητώντας άμεση λήψη προληπτικών μέτρων.

Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, υπήρξε επικοινωνία με αρμόδια δημοτική υπηρεσία, όπου, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις σχετικά με την αρμοδιότητα για τις εργασίες μυοκτονίας και καταπολέμησης κουνουπιών. Για τον λόγο αυτό, η καταγγελία κοινοποιήθηκε και στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα και να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες. Να σημειωθεί πως όταν προτάθηκε στις αρμόδιες αρχές να τοποθετηθούν παγίδες, η απάντηση ήταν «θα πεθάνουν οι γάτες».

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια μυοκτονίας και εντομοκτονίας στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.