Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές και αγροτικές αρχές, προχώρησε σε συντονισμένες ενέργειες για τον εντοπισμό και την κατάσχεση παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο ενός στοχευμένου ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, κατασχέθηκαν περίπου 1.000 λίτρα παράνομων φυτοφαρμάκων, που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Καθηγητής Τοξικολογίας, Δημήτρης Κουρέτας σε δηλώσεις του τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι τα παράνομα φυτοφάρμακα, περιέχουν τοξικές ουσίες που είναι επικίνδυνες όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τους αγρότες που τα χρησιμοποιούν.

Άκρως επικίνδυνη η χρήση αυτών των φυτοφαρμάκων

Η χρήση αυτών των προϊόντων μπορεί να είναι μέχρι και χίλιες φορές πιο επικίνδυνη σε σχέση με τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα και συνιστά «βόμβα» για τη δημόσια υγεία.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δημήτρης Σταυρίδης, αναφέρθηκε στις νομικές και διοικητικές ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την αποδοχή των ευθυνών από τους εμπλεκόμενους.

Ο ίδιος τόνισε ότι η χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων όχι μόνο παραβιάζει τη νομοθεσία, αλλά δημιουργεί και σωρεία άλλων προβλημάτων.

Αυτά συμπεριλαμβάνουν οικονομικές ζημιές στο κράτος λόγω μη είσπραξης τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ, αθέμιτο ανταγωνισμό για τις νόμιμες επιχειρήσεις, καθώς και απειλές για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Στρατηγική Αντιμετώπισης της Παράνομης Διακίνησης Φυτοφαρμάκων στη Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δεσμευτεί να εντείνει τους ελέγχους και να συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξαλείψει τη διακίνηση παράνομων φυτοφαρμάκων, προστατεύοντας έτσι την τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.