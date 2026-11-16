Συναγερμός έχει σημάνει στις Υγειονομικές Αρχές της Κρήτης έπειτα από πληροφορίες για τη μεταφορά μεταναστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με συμπτώματα που παραπέμπουν σε ψώρα, γεγονός που εγείρει ανησυχία για το ενδεχόμενο εμφάνισης κρουσμάτων σε δομές φιλοξενίας του νησιού. Ωστόσο, ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υφίσταται καμία επίσημη επιβεβαίωση περιστατικού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδάκης σημείωσε ότι τα περιστατικά δεν φαίνεται να προέρχονται από το Παλιό Ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς κατόπιν επικοινωνίας του με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου δεν προέκυψε κάποιο καταγεγραμμένο περιστατικό ψώρας, ενώ ούτε από τον ΕΟΔΥ έχει ληφθεί επίσημη ενημέρωση.

Οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι πρόκειται για μετανάστες που έφτασαν στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου η διαχείριση των περιστατικών γίνεται από εθελοντικές οργανώσεις και όχι από κλιμάκια των Κέντρων Υγείας όπως συμβαίνει στο Ηράκλειο, απ’ όπου υπήρξε ανεπίσημη αναφορά ότι ορισμένα άτομα ενδεχομένως χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος, η αναφορά τελεί υπό διερεύνηση: «Δεν έχει καταγραφεί κάτι επίσημα, να έχει βγει ιατρική γνωμάτευση ότι έχουμε περιστατικά ψώρας».

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και τα μέτρα στους χώρους φιλοξενίας

Σύμφωνα με το creta24.gr, αναφερόμενος στα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρουσμάτων, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης υπογράμμισε τα εξής:

Η νορβηγική ψώρα χρήζει αυξημένης προσοχής, καθώς μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και μέσω σύντομης σωματικής επαφής, όπως μια χειραψία, αντίθετα με την κοινή ψώρα, για τη μετάδοση της οποίας απαιτείται συνήθως πιο παρατεταμένη επαφή.

Εφόσον διαπιστωθεί περιστατικό, ενεργοποιούνται συγκεκριμένες οδηγίες του ΕΟΔΥ που προβλέπουν τη φροντίδα των ασθενών και τον έλεγχο των επαφών τους.

Απαιτείται κατάλληλη φροντίδα των στρωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου, με τον κ. Παπαδάκη να διευκρινίζει ότι για την κοινή ψώρα δεν απαιτείται απολύμανση με την κλασική έννοια, αλλά απεντόμωση και εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Μέχρι αυτή την ώρα, η Περιφέρεια Κρήτης δεν διαθέτει καμία επίσημη ενημέρωση για επιβεβαιωμένο περιστατικό ψώρας.