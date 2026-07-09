Τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη στη βελτίωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων και στον ρυθμό εκκαθάρισης των υποθέσεων, στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας, παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός, Ιωάννης Μπούγας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που συλλέγονται από το Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (JustStat), και με βάση τη μεθοδολογία μέτρησης της απόδοσης της Δικαιοσύνης που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), προκύπτει ότι ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης στα Πρωτοδικεία της χώρας, 18 μήνες μετά την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, μειώθηκε από 2 χρόνια σε λιγότερο από 1 χρόνο. Δηλαδή, από 774 ημέρες στις 357 ημέρες.

Παράλληλα, εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένος ο ρυθμός εκκαθάρισης υποθέσεων, ο οποίος από το 86,2%, που ήταν πριν την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, ξεπέρασε το 105%. Δηλαδή, περαιώνεται το σύνολο των εισερχομένων υποθέσεων του δικαστικού έτους και εκκαθαρίζεται επιπλέον 5% των εκκρεμών υποθέσεων προηγουμένων δικαστικών ετών.

Ειδικότερα, στα τρία μεγαλύτερα Πρωτοδικεία της χώρας, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, τα στοιχεία καταδεικνύουν τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης στην απονομή της δικαιοσύνης μετά την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη με το ποσοστό εκκαθάρισης να ξεπερνά το 100% και τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων να μειώνεται δραστικά στις 478 ημέρες έναντι 1448 ημερών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 220 ημέρες έναντι 455 ημερών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και στις 233 ημέρες έναντι 425 ημερών στο Πρωτοδικείο Πειραιά.

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ποσοστό εκκαθάρισης υποθέσεων ξεπερνάει το 140% στα Πρωτοδικεία της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ στο Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης αγγίζει το 120%, με τον μέσο χρόνο έκδοσης απόφασης στα Πρωτοδικεία της χώρας να μειώνεται περαιτέρω, στις 309 ημέρες.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε:

«Την τελευταία τριετία, δημοσιεύονται σε διεθνείς οργανισμούς και αναπαράγονται στην Ελλάδα, δίχως αυτό να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης που δεν ισχύουν πλέον. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά τα οποία δημοσιεύονται αφορούν μέχρι το έτος 2024 κατά το οποίο ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή οι μεγάλες αλλαγές. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε σήμερα είναι στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Έχουν μια συγκριτική αποτύπωση σε σχέση με την κατάσταση που ήταν πριν την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, δηλαδή πριν από την 16η Σεπτεμβρίου 2024 και τι συμβαίνει στους 18 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα.

Είναι στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί με βάση τη μεθοδολογία της CEPEJ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολουθήσαμε απολύτως το πρότυπο και τους συντελεστές που τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και οργανώνονται. Θεωρούμε ότι στο τέλος του 2026 όταν θα ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους οργανισμούς, τα στοιχεία τα επικαιροποιημένα, αυτά δηλαδή που προκύπτουν από τις μεγάλες αλλαγές που κάναμε στη Δικαιοσύνη τότε θα αποκατασταθεί και η εικόνα της χώρας μας.

Βλέποντας τη συνολική εικόνα της χώρας παρατηρούμε ότι τα Πρωτοδικεία της χώρας, ειδικά τα μεγάλα εκκαθαρίζουν με ρυθμούς εντυπωσιακούς όλες τις υποθέσεις που είχαν σωρευτεί στο παρελθόν. Θέλω να κάνω μία αναφορά για να δούμε τι σημαίνει ο Χάρτης σε σχέση με αυτά τα οποία λέμε εδώ. Τι σημαίνει αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση. Εάν δεν γινόταν αυτή η μεταρρύθμιση θα είχαμε μία αέναη συσσώρευση χιλιάδων υποθέσεων οποίες θα έμπαιναν και δεν θα μπορούσαν να εκδικαστούν το οποίο θα οδηγούσε στην πραγματικότητα κάποια στιγμή στο απόλυτο φρακάρισμα της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αν δούμε τη σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δούμε ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 307 ημέρες κι εμείς είμαστε στις 309 ημέρες. Άρα έχουμε πιάσει ήδη το στόχο και αυτή την ώρα οι πρωτόδικες αποφάσεις στην Ελλάδα εκδίδονται στον ίδιο μέσο όρο του χρόνου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος αυτός ήταν για το 2027 αλλά τον έχουμε ήδη πιάσει.

Στον δεύτερο βαθμό ο μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης είναι 320 ημέρες και με βάση τη νέα Δικονομία, όπου οι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες στην Ελλάδα, θα πάμε στις 325 ημέρες.

Άρα, το 2027 θα επιτευχθεί ο στόχος σύγκλισης του ελληνικού μέσου όρου έκδοσης τελεσίδικης απόφασης με τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο των 627 ημερών.

Στόχος μας για την Ελληνική Δικαιοσύνη του 2030 είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στις πέντε πρώτες χώρες από την άποψη της ταχύτητας απόδοσης δικαιοσύνης στις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος, να βρεθούμε στις πέντε πρώτες και μπορούμε με βάση όλα αυτά που εξελίσσονται μέχρι σήμερα και κυρίως με αυτά τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, επισήμανε:

«Τα στοιχεία είναι θετικά αλλά δεν εφησυχάζουμε, προσπαθούμε να βελτιώνουμε τους δείκτες απονομής της Δικαιοσύνης κάθε τρίμηνο. Αυτά τα στοιχεία που παρουσιάσαμε δεν είναι απλά αριθμοί είναι η εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής από την Πολιτεία για παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας με προσιτή, ταχεία και ισότιμη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη που εγγυάται την ισονομία. Ο Δικαστικός Χάρτης, ο νόμος 5108/2024 δεν είναι απλά ένα νομοθέτημα. Δεν είναι καν ένας νόμος πλαίσιο, είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι μια στρατηγική απόφαση, πίσω από την οποία κρύβεται μια φιλοσοφία για το πως πρέπει να οργανώνεται και να απονέμεται η Δικαιοσύνη έτσι ώστε να απονέμεται σε εύλογο χρόνο με συνθήκες διαφάνειας και ασφαλώς ανεξαρτησίας».

Αναλυτικά τα συμπεράσματα του υπουργείου Δικαιοσύνης, εδώ.