Παράνομη κηρύχθηκε η απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει τα εξής:

«ΥΠΑ: Παράνομη η συμμετοχή της ΕΕΕΚΕ, της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΕΑΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25.

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025».

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #απεργία #ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας #ΥΠΑ