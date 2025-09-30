Παράνομη κηρύχθηκε η απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει τα εξής:

«ΥΠΑ: Παράνομη η συμμετοχή της ΕΕΕΚΕ, της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΕΑΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25.

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025».