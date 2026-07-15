Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ένας 52χρονος υπάλληλος της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο.

Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.