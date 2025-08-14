Υπάλληλος της ΑΑΔΕ συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος για υπόθεση χρηματισμού, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.

Η σύλληψη έγινε αφού ο υπάλληλος παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία –σύμφωνα με την κατηγορία– είχε απαιτήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, προκειμένου να μειώσει πρόστιμο που είχε επιβληθεί σε ιδιώτη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή.