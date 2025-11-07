Επιμέλεια: Γ.Κ.

Με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνούσε τις 17.000 ευρώ, ο 38χρονος αστυνομικός που συνελήφθη για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, φέρεται να είχε συγκεντρώσει τραπεζικές καταθέσεις ύψους 602.000 ευρώ. Παράλληλα, ζούσε με τρόπο που θύμιζε μεγαλοεπιχειρηματία, πραγματοποιώντας πολυτελείς αγορές και διατηρώντας έναν τρόπο ζωής δυσανάλογο με τα επίσημα εισοδήματά του.

Πριν από λίγες ημέρες, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσαν δύο κυκλώματα ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο 38χρονος, ο οποίος υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας με τον βαθμό του υπαρχιφύλακα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε προστασία και υποστήριξη στον αρχηγό μίας από τις εγκληματικές οργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα είχε αναλάβει να διευρύνει το πελατολόγιο της. Ερχόταν σε επαφή με νέους πελάτες, τους σύστηνε στα μέλη του κυκλώματος και προμηθευόταν ο ίδιος ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες μεταπωλούσε αποκομίζοντας κέρδος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το ύψος των καταθέσεών του, που στις 9 Οκτωβρίου 2025 ξεπερνούσαν τις 602.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό των Αρχών, τα προηγούμενα χρόνια ο υπαρχιφύλακας είχε προχωρήσει σε δαπάνες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Συγκεκριμένα, μέσα στα φορολογικά έτη 2023 και 2024, πραγματοποίησε αγορές μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ύψους 161.177,40 ευρώ και 127.912,26 ευρώ αντίστοιχα, τη στιγμή που οι ετήσιες αποδοχές του δεν ξεπερνούσαν τα 15.917,93 ευρώ και 17.670,44 ευρώ.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος, στο οποίο συμμετείχε και ο υπαρχιφύλακας, προήλθε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία. Τα μέλη της οργάνωσης, που διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη, χρησιμοποιούσαν ευφάνταστους τρόπους απόκρυψης των ναρκωτικών για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους: τα έκρυβαν κάτω από σέλες δικύκλων, μέσα σε ρεζερβουάρ, μπαγκαζιέρες, τουαλέτες καφετεριών, γραμματοκιβώτια ή ακόμη και κάδους απορριμμάτων, κατόπιν συνεννόησης με τους πελάτες.

Για αποστολές εκτός Αττικής, η οργάνωση αξιοποιούσε υπηρεσίες ταχυμεταφορών, στέλνοντας τα ναρκωτικά σε δέματα μέσω εταιρειών courier.

Για να δυσκολέψουν περαιτέρω το έργο των Αρχών, τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων χρησιμοποιούσαν κωδικές εκφράσεις και αναγραμματισμούς στις επικοινωνίες τους. Ενδεικτικά, αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με όρους όπως «κουτσό», «σομί», «σκωτσέζικα», «καφές», «σαπούνι», «σαλάτα», «φου», «γκρέκο», «λάκτα», «παίξιμο», «φρεσκάρισμα», «γλυκό», «κανταΐφι», «γαλακτομπούρεκο», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», ή «ψημένο», ενώ για τις ποσότητες χρησιμοποιούσαν εκφράσεις όπως «γράμμα» ή «τετραγωνικά» και για τη χρήση ναρκωτικών «πυροβολισμός». Το «ζάνι» αναφερόταν σε δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος Xanax.

