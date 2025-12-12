Tο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η NH Industries υπέγραψαν συμπληρωματική σύμβαση υποστήριξης (Follow-On-Support/ FOS) για τον στόλο των ελικοπτέρων NH90 των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η σύμβαση αυτή, αξίας 50 εκατ. ευρώ, έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα τεχνικής υποστήριξης για τον συγκεκριμένο στόλο. Για τα επόμενα πέντε χρόνια, προβλέπει την παροχή ανταλλακτικών και υπηρεσίες συντήρησης με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του στόλου.

Ο Axel Aloccio, Πρόεδρος της NH Industries και Επικεφαλής του προγράμματος NH90 στην Airbus Helicopters δήλωσε σχετικά: «Η σύμβαση αυτή αποτελεί ορόσημο για την επιτυχία του στόλου NH90 στην Ελλάδα. Πρόσφατα παραδώσαμε το εικοστό (20ό) και τελευταίο NH90 στον Ελληνικό Στρατό και αυτή η συμφωνία είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς θα διασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα, προηγμένης τεχνολογίας, ελικόπτερα θα είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση κρίσιμων αποστολών».

Σημειώνεται πως το ελικόπτερο Τακτικών Μεταφορών, NH90 (Tactical Transport Helicopter/ TTH) είναι ένα προηγμένο, πολλαπλών ρόλων στρατιωτικό ελικόπτερο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η ευρύχωρη καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί για μεταφορά έως και 20 στρατιωτών πλήρως εξοπλισμένων για μάχη, να φιλοξενήσει 12 φορεία τύπου MEDEVAC ή να μεταφέρει εσωτερικό φορτίο λόγω της πλήρους πλάτους οπίσθιας ράμπας που διαθέτει.

Το NH90 TTH διαθέτει τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 100% fly-by-wire συστήματος ελέγχου σε ελικόπτερο παραγωγής, προσφέροντας δυνατότητα ανώτερου χειρισμού και ασφάλεια, έναν πλήρως συνθετικό αεροσκελετό υψηλής αντοχής και προηγμένο αεροηλεκτρονικό σύστημα που εξασφαλίζει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα μέρα και νύχτα, και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο συγκεκριμένος τύπος ελικοπτέρου αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις ένοπλες δυνάμεις που απαιτούν μια ενιαία, δια-λειτουργική λύση ικανή να υποστηρίζει ευρύ φάσμα αποστολών από απλή μεταφορά στρατευμάτων και ειδικές επιχειρήσεις έως αποστολές μάχης έρευνας και διάσωσης και αποστολές γενικής υποστήριξης. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περισσότερα από 530 NH90, μετρώντας πάνω από 500.000 ώρες πτήσης.

Η NHIndustries είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την υποστήριξη του NH90. Η εταιρεία αποτελεί σύμπραξη της Airbus Helicopters (62,5%), της Leonardo (32%) και της GKN Fokker (5,5%).