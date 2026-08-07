Στην τελική ευθεία για την τεχνολογική του θωράκιση και τη λειτουργική του ολοκλήρωση μπαίνει το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι Πεδιάδος.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του εργοταξίου, υπεγράφη η πλέον κομβική σύμβαση που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των Συστημάτων Αεροναυτιλίας του νέου αερολιμένα.

Η σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ) και την ανάδοχο κοινοπραξία Indra Sistemas SA – ΑΤΕΣΕ.

Στην τελετή υπογραφής έδωσε το «παρών» το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμικοί φορείς. Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Βαγενάς, οι βουλευτές Ηρακλείου Ελευθέριος Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκερόγλου.

Προϋπολογισμός 105,2 εκατ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα 27 μηνών

Η υπογραφή της σύμβασης συνιστά το πλέον καθοριστικό βήμα για τη μετάβαση του αεροδρομίου από το κατασκευαστικό στάδιο στο επιχειρησιακό.

Προϋπολογισμός: Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται σε 219.189,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αποτελούν την καθαρή αξία της βασικής σύμβασης εξοπλισμού.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται σε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αποτελούν την καθαρή αξία της βασικής σύμβασης εξοπλισμού. Διάρκεια: Η διάρκεια υλοποίησης ορίστηκε στους 27 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

Η διάρκεια υλοποίησης ορίστηκε στους από την ημερομηνία υπογραφής. Αντικείμενο: Περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας, καθώς και τα υπόλοιπα έργα υποδομής και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Οι εργασίες τοποθέτησης των συστημάτων ξεκινούν άμεσα και θα εξελιχθούν παράλληλα με τις κατασκευαστικές εργασίες στον τερματικό σταθμό (terminal), στον Πύργο Ελέγχου και στους διαδρόμους προσαπογείωσης, διασφαλίζοντας τον απόλυτο χρονικό συντονισμό των έργων.

Χρ. Δήμας: «Στόχος παραμένει ο Νοέμβριος του 2028»

Αμέσως μετά την υπογραφή, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, προέβη σε αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με την πορεία του έργου και την τήρηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης:

«Πριν από λίγους μήνες, παρουσία του Πρωθυπουργού, είχαμε υπογράψει τη Συμφωνία Αεροναυτιλίας και τότε δεσμευτήκαμε ότι πολύ γρήγορα θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και θα υπογραφεί η σύμβαση αεροναυτιλίας για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Σήμερα υπεγράφη αυτή η σύμβαση, με την οποία διασφαλίζουμε ότι το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, πλοήγησης, επιτήρησης και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα των ICAO, EASA, SES και EUROCONTROL.

Με αυτόν τον τρόπο μεριμνούμε ώστε το νέο Αεροδρόμιο να είναι πλήρως λειτουργικό όταν θα έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό σκέλος του έργου, το οποίο έχει ήδη φτάσει σε ποσοστό υλοποίησης 76%. Θέλω να τονίσω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους: από το Υπουργείο, την ΥΠΑ, τη Διοίκηση του Αερολιμένα, τους βουλευτές, την Περιφέρεια και τους Δημάρχους. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος: τον Νοέμβριο του 2028 να λειτουργήσει το αεροδρόμιο στο Καστέλλι».

Ν. Ταχιάος: «Η Κρήτη μετατρέπεται σε εργοτάξιο αναπτυξιακών έργων»

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, στάθηκε στη στρατηγική σημασία του αερολιμένα για τον ελληνικό τουρισμό και τις υποδομές της Κρήτης:

«Συμφωνούμε όλοι ότι η Κρήτη αποτελεί τη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Μετά την παραχώρηση του αερολιμένα στα Χανιά, είναι εμφανές ότι η Κρήτη και το Ηράκλειο αξίζει να διαθέτουν ένα αεροδρόμιο αντάξιο του ρόλου τους. Και αυτό ακριβώς είναι το αεροδρόμιο που κατασκευάζεται σήμερα στο Καστέλλι.

Η εικόνα που βλέπουμε σήμερα υπάρχει γιατί οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αναβάθμισαν και πιστοποίησαν τις προδιαγραφές του έργου, προχωρώντας παράλληλα σε κρίσιμες πρόσθετες παρεμβάσεις , όπως η σήραγγα της οδού πρόσβασης, που κατασκευάζεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς. Το 2028 η Κρήτη θα διαθέτει ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο. Το νησί έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο με έργα που αλλάζουν ουσιαστικά τις υποδομές του».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος σημείωσε ότι η σύμβαση αφορά υποδομές υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης που συνδέονται άμεσα με την αεροπορική ασφάλεια, ενώ ο Διοικητής της ΥΠΑ Γεώργιος Βαγενάς υπογράμμισε ότι τηρούνται αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα προς όφελος του Δημοσίου, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΗΚ, Νίκος Αναστασίου, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην κοινοπραξία Indra-ATESE, τονίζοντας πως το έργο θα στηρίξει την ανάπτυξη της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες.

Στο 76% η κατασκευή – Απάντηση στον ασφυκτικό κορεσμό του «Ν. Καζαντζάκης»

Η ταχεία πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών, η οποία βρίσκεται σήμερα στο 76% και αναμένεται να αγγίξει το 86% μέσα στο επόμενο δίμηνο, έρχεται ως η πλέον επιβεβλημένη απάντηση στον έντονο κορεσμό που καταγράφεται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Ενδεικτικό της εκρηκτικής αύξησης της επιβατικής κίνησης είναι ότι μόνο τον μήνα Ιούλιο, το «Νίκος Καζαντζάκης» κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, υποδεχόμενο 1.800.000 επιβάτες.

Οι υφιστάμενες υποδομές δοκιμάζονται πλέον στα όρια των αντοχών τους, καθιστώντας την παράδοση του νέου αερολιμένα στο Καστέλι το 2028 κομβικής σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Τα τεχνικά στοιχεία της σύμβασης αεροναυτιλίας

Η σύμβαση καλύπτει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, χωρισμένου σε βασικές λειτουργικές κατηγορίες:

Συστήματα Επικοινωνιών (COM): Εξοπλισμός για τις ανάγκες του Πύργου Ελέγχου και της Προσέγγισης, που περιλαμβάνει τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, κέντρα εκπομπής/λήψης, πομποδέκτες και βοηθητικές υποδομές. Συστήματα Πλοήγησης (NAV): Υπερσύγχρονα ραδιοβοηθήματα για την ακριβή καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά την προσέγγιση και την προσγείωση. Συστήματα Επιτήρησης (SUR): Ραντάρ και συστήματα παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας. Ειδικά Συστήματα: Εγκατάσταση προσομοιωτών Πύργου Ελέγχου και Προσέγγισης (Tower & Approach Simulators), καθώς και συστημάτων μέτρησης ορατότητας διαδρόμου (RVR Systems). Μετεωρολογικός Εξοπλισμός (Meteo): Πλήρης σταθμός και αισθητήρες για την παροχή έγκυρων μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η παράδοση του έργου περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια ανταλλακτικών, αδειών χρήσης λογισμικού, τεχνικών εγχειριδίων, καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του επιχειρησιακού και τεχνικού προσωπικού της ΥΠΑ.