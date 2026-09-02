Στην εκδήλωση, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσίασαν αναλυτικά τη σημασία του εγχειρήματος, το χρηματοδοτικό πλαίσιο που το υποστηρίζει, καθώς και τη μακρά, σύνθετη και συχνά δύσκολη διαδρομή που απαιτήθηκε μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα της τελικής επισημοποίησης.

Το έργο «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί μία από τις πλέον καθοριστικές αστικές αναπλάσεις στη νεότερη ιστορία της πρωτεύουσας, καθώς θα εκτείνεται σε μια συνολική έκταση 741 στρεμμάτων. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη φύτευση περισσότερων από 4.000 δέντρων, τη διαμόρφωση εκτεταμένων ζωνών πρασίνου και ελεύθερου χώρου, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αναψυχή.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 370 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Το εργοτάξιο αναμένεται να εγκατασταθεί τον Νοέμβριο και οι εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή πεζογέφυρας στον Ιλισό, στο δυτικό κανάλι προς τον Κηφισό και πάνω από τις δεξαμενές νερού, καθώς και εσωτερική οδοποιία και ασφαλείς προσβάσεις εντός της ζώνης του πάρκου.

Το πάρκο σχεδιάζεται με βάση τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την αισθητική και τη συμπερίληψη, και θα είναι ανοιχτό σε όλους, χωρίς εισιτήριο και αποκλεισμούς.

Χαρδαλιάς: «Σε 30 μήνες το πάρκο θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο»

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών εντός χρονοδιαγράμματος 30 μηνών, μια εξέλιξη που αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά την εικόνα της παραλιακής ζώνης, αποκαθιστώντας ουσιαστικά την άμεση οργανική σύνδεση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας με το θαλάσσιο μέτωπο.

Παπαθανάσης: «Με το ΑΕΝΑΟΝ η Αθήνα ξαναβρίσκει τη θάλασσά της»

Στην τοποθέτησή του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπογραφή αυτή ξεπερνά τα όρια μιας τυπικής διοικητικής ή κατασκευαστικής σύμβασης.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι με το έργο αυτό η Αθήνα «ξαναβρίσκει τη θάλασσά της», καθώς η δημόσια αυτή επένδυση, η οποία υπερβαίνει τα 460 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην απόδοση του ελεύθερου δημόσιου χώρου πίσω στους πολίτες.

Η σημερινή σύμβαση για το κύριο έργο ανέρχεται σε 209,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρώτη φάση, ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ η δεύτερη φάση, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, εντάχθηκε το 2025 στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, ως έργο στρατηγικής σημασίας.

Όπως τόνισε, η ολοκλήρωση του Πάρκου θα προσφέρει ξανά στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής την ευκαιρία να προσεγγίσουν απρόσκοπτα το παράκτιο περιβάλλον, να το οικειοποιηθούν και να απολαύσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η επαφή με τη θάλασσα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Σήμερα βάζουμε τέλος σε μία εκκρεμότητα δεκαετιών»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τέλος μιας εκκρεμότητας δεκαετιών, καθώς η περιοχή παρέμενε για μεγάλο διάστημα παγιδευμένη στην αδράνεια, τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις. Με τη διασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο μπήκε τελικά σε τροχιά υλοποίησης.

Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός μοναδικού χώρου πρασίνου με παράλληλη διαφύλαξη του τοπικού υδροβιότοπου, προσφέροντας παράλληλα έναν σημαντικό πνεύμονα αναψυχής για όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου.

Παράλληλα, το έργο αυτό αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με την ακτογραμμή της, συμπληρώνοντας τη συνολική αλλαγή της εικόνας της Αττικής σε συνδυασμό με την πρόοδο των εργών στο Ελληνικό.

Απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού:

Ολόκληρη η εκδήλωση της υπογραφής της σύμβασης:

Τα έργα στο παραλιακό μέτωπο συνδέονται άμεσα με τον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της Αττικής, αποτελώντας κοινωνικές επιλογές που στοχεύουν σε ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον και σε μια πολιτική προς όφελος των πολλών. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε μεγάλα έργα, αυτές ξεπεράστηκαν με συστηματική εργασία.