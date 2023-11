Yπεγράφη την Τρίτη στο Αμμάν της Ιορδανίας το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας» για το έτος 2024 από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχο Βασίλειο Τσάμη, τον Επικεφαλής του International Cooperation Department/DPO των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιορδανίας Brigadier General Muhammad Bader Al-Meqdadi και τον Διευθυντή του Δ΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κύπρου Συνταγματάρχη (ΠΒ) Αλκιβιάδη Αλκιβιάδη.

Το ΚΣΔ 2024 εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων και στο πλαίσιο δράσεων που συμφωνήθηκαν κατά τις συνομιλίες που είχε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με τον Ομολόγό του Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) Jordan Armed Forces (JAF) Major General Yousef Ahmed Al-Hunaiti, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ιορδανία και παρουσία του στην 13η Special Operations Forces Exhibition (SOFEX-22) την 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2022.

Το ΚΣΔ 2024 αποτελεί συνέχεια του ΚΣΔ 2023,πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τριμερούς Στρατιωτικού Διαλόγου Ελλάδος – Κύπρου – Ιορδανίας, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

●Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των Στρατιωτικών Πληροφοριών.

●Συνεργασία σε επιχειρησιακές δραστηριότητες επί αντικειμένων πυρόσβεσης, καθώς και διαδικασιών Έρευνας – Διάσωσης και εκκένωσης τραυματιών.

●Την πραγματοποίηση συνεκπαιδεύσεων με χρήση εξομοιωτών στο Κέντρο Εξομοιωτών Αρμάτων Μάχης στην Αλεξανδρούπολη.

●Επιτελικές συναντήσεις για την κατάρτιση και υπογραφή του ΚΣΔ 2025.

Με την υπογραφή του ΚΣΔ 2024 εμβαθύνεται περαιτέρω η ήδη στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών Χωρών στο πλαίσιο του αμυντικού τους συντονισμού και ενισχύεται η κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με σκοπό την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.