Στην περαιτέρω εμβάθυνση των αμυντικών της δεσμών με στρατηγικούς εταίρους στην περιοχή των Βαλκανίων προχωρά η χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης υπεγράφη το Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία για το τρέχον έτος.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα των διεθνών επαφών που αναπτύσσουν συστηματικά οι Ένοπλες Δυνάμεις με φίλιες χώρες, με σκοπό την κοινή αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας.

Το νέο αυτό πλαίσιο συνεργασίας αποτυπώνει την κοινή βούληση των δύο κρατών να επενδύσουν σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην αιχμή των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν οι συντονισμένες δράσεις στον ευαίσθητο τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας γύρω από τις Πληροφορίες και την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού, προβλέποντας τη δυναμική συμμετοχή των δύο στρατών σε απαιτητικές κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις το επόμενο διάστημα.

Επίσης αναδεικνύεται ο ρόλος που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Ρουμανία ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.