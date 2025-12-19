Το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αρμενίας», για το έτος 2026, υπεγράφη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων με σύμμαχες και φίλιες χώρες, στο Γερεβάν της Αρμενίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία επί δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης και αντιμετώπισης κρίσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων, καθώς επίσης και επιτελικές συναντήσεις.

Το σύνολο των δραστηριοτήτων επιβεβαιώνει τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχόντων και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Αρμενία ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή του Καυκάσου, προστίθεται στην ανακοίνωση.