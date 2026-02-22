Υπεγράφη αυτή την εβδομάδα στο Κισινάου το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Μολδαβίας» για το έτος 2026, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με σύμμαχες και φίλιες χώρες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αφορούν στην επιχειρησιακή εκπαίδευση, τη συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και διδαγμάτων. Παράλληλα, προβλέπονται επιτελικές συναντήσεις με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας.

Η υπογραφή του ΠΣΣ 2026 επιβεβαιώνει τη βούληση της Αθήνας για την περαιτέρω ενδυνάμωση των αμυντικών σχέσεων με τη Μολδαβία και την προώθηση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.