Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που «χτύπησε», εν μέσω καύσωνα, πολλές περιοχές της Βορείου Ελλαδας, με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για ένα καταστροφικό πέρασμα ξαφνικής κακοκαιρίας στο όρια της «υπερκαταιγίδας».

Μέσα σε μόλις 15 με 30 λεπτά, περιοχές του Δήμου Βόλβης, των Βρασνών, της Ασπροβάλτας, της Δράμας, της Κομοτινής και της Καβάλας μετατράπηκαν σε… πεδίο μάχης, με ισχυρούς ανέμους να ξεριζώνουν δέντρα, κολώνες της ΔΕΗ, ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις παραλίες, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και ολόκληρες περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων και απεγκλωβισμούς, ενώ σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών.

15 λεπτά τρόμου σε Βρασνά, Ασπροβάλτα και Δήμο Βόλβης

Το ξαφνικό μπουρίνι ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, πλήττοντας με πρωτοφανή σφοδρότητα το ανατολικό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φαινόμενο είχε τα χαρακτηριστικά υπερκαταιγίδας.

Μέσα σε μόλις τέταρτο της ώρας:

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους .

. Ανεμοστρόβιλοι και ριπές ανέμου ξήλωσαν κολώνες της ΔΕΗ , προκαλώντας εκτεταμένο μπλακ άουτ στην περιοχή των Βρασνών.

, προκαλώντας εκτεταμένο στην περιοχή των Βρασνών. Παρασύρθηκαν και καταστράφηκαν ομπρέλες, τραπέζια και εξοπλισμός από την παραλιακή ζώνη.

Ξεριζώθηκαν δεκάδες δέντρα.

Παράλληλα, οι ντόπιοι παραγωγοί και οι αγρότες της περιοχής προγραμματίζουν άμεσες αυτοψίες στις καλλιέργειές τους, εκφράζοντας φόβους για εκτεταμένες ζημιές.

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική και προβλήματα στη Δράμα

Εξίσου ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας και στον νομό Δράμας, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις κορμών και κλαδιών τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε περιοχές όπως το Καλαμπάκι και ο Άγιος Αθανάσιος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 41 κλήσεις για κοπές δέντρων, απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων αλλά και για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες λόγω των διακοπών ρεύματος. Από το πρωί, ειδικά συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν στο κέντρο της Δράμας, εφαρμόζοντας έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Βίντεο δείχνει το κυκλοφοριακό χάος που προκλήθηκε από το μπουρίνι στο κέντρο της Δράμας:

Φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή Κουδούνια Δράμας:

Βίντεο της ΕΡΤ δείχνει τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών που προέκυψαν από το Μπουρίνι:

Ηλεκτρική δραστηριότητα και διακοπές ρεύματος στην Καβάλα

Στην πόλη και τον νομό Καβάλας, η καταιγίδα διήρκησε περίπου μισή ώρα και συνοδευόταν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Από τους ισχυρούς ανέμους παρασύρθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ενώ σημειώθηκαν πτώσεις μεγάλων κλαδιών προς την περιοχή του Νέστου και την Κεραμωτή. Επιπλέον, καταγράφηκαν βυθίσεις τάσης και διακοπές ηλεκτροδότησης σε οικισμούς του Δήμου Παγγαίου, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

Βίντεο δείχνει το μπουρίνι στην Καβάλα:

Εικόνες αποκάλυψης στην παραλία της Αρωγής στο νομό Ροδόπης.

Εικόνες αποκάλυψης στην παραλία της Αρωγής στο νομό Ροδόπης. Το μπουρίνι άφησε συντρίμμια στο πέρασμα του. Δεν άφησε όρθιο ούτε τον Πύργο του ναυαγοσώστη! Το μέγεθος των καταστροφών στις εγκαταστάσεις των beach bar θα φανεί με το πρώτο φως της ημέρας. Βίντεο δείχνει το μπουρίνι στην Κομοτηνή: Φωτογραφίες από τις καταστροφές που δημιούργησε το μπουρίνι στην παραλία της Αρωγής στο νομό Ροδόπης:

Βίντεο οδηγού αποτυπώνει πτώση δέντρου στη Ξάνθη:

Εικόνες καταστροφής στο παραλιακό μέτωπο Αρωγής – Φαναρίου Δένδρα ξεριζώθηκαν, ομπρέλες απογειώθηκαν, σκίαστρα έγιναν κουρελόχαρτα, χημικές τουαλέτας αναποδογύρισαν, κάδοι μετακινήθηκαν και βρέθηκαν μέχρι 100 μέτρα μακριά, άδειοι από το περιεχόμενο τους.

Από τη μανία της αμμοθύελλας που ξέσπασε τα μεσάνυχτα δεν γλύτωσαν ούτε οι πύργοι των ναυαγοσωστών από τους οποίους 3 τουλάχιστον σωριάστηκαν σαν χάρτινοι πύργοι.

Το φως της ημέρας, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Μάρκου, βρήκε τους επαγγελματίες των αναψυκτηρίων να μετρούν τις πληγές τους προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις ζημιές που άφησε στο πέρασμά του το απρόβλεπτο μπουρίνι στη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι πρώτοι επισκέπτες άρχισαν να καταφτάνουν από τις 7 το πρωί!

Η Μετεωρολογική ανάλυση για το φαινόμενο από τον Θοδωρή Κολυδά

Στην επιστημονική ανάλυση του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που έπληξε τη Βόρεια Ελλάδα προχωρούν οι μετεωρολόγοι, αποκωδικοποιώντας τα αίτια πίσω από την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου.

Σύμφωνα με το Θοδωρή Κολυδά, η ακολουθία των δορυφορικών εικόνων αποκαλύπτει την εκρηκτική ανάπτυξη καταιγιδοφόρων πυρήνων και τη δημιουργία ισχυρών καθοδικών ρευμάτων, τα οποία ευθύνονται για τις καταστροφικές ριπές ανέμου, τις πτώσεις δέντρων και τα εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, ενώ οι επιστήμονες εξετάζουν αν επρόκειτο για μια κλασική υπερκαταιγίδα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

ΤΟ ΜΠΟΥΡΙΝΙ ΠΟΥ ΣΑΡΩΣΕ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 20-7-2026

Η ακολουθία των δορυφορικών εικόνων δείχνει την ταχεία ανάπτυξη ισχυρών καταιγιδοφόρων πυρήνων στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια την οργάνωσή τους σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ενεργό σύστημα. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα οι νεφικές κορυφές ψύχονται έντονα και αποκτούν μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη, ένδειξη ότι τα ανοδικά ρεύματα ήταν πολύ ισχυρά και μετέφεραν υδρατμούς και παγοκρυστάλλους σε πολύ μεγάλα ύψη.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί γιατί το φαινόμενο εκδηλώθηκε τόσο απότομα και με τόσο μεγάλη ένταση. Σε ένα θερμό και υγρό περιβάλλον κοντά στο έδαφος, η παρουσία ψυχρότερου αέρα ψηλότερα ενίσχυσε σημαντικά την αστάθεια. Μόλις ξεκίνησε η ανοδική κίνηση, οι καταιγίδες αναπτύχθηκαν εκρηκτικά. Παράλληλα, η μεταβολή της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου με το ύψος ευνόησε την οργάνωση και τη διατήρησή τους.

Το πιο καταστροφικό στοιχείο φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο η έντονη βροχόπτωση, αλλά κυρίως τα πολύ ισχυρά καθοδικά ρεύματα. Ο ψυχρός αέρας από τα ανώτερα τμήματα της καταιγίδας κατέρρευσε προς το έδαφος και εξαπλώθηκε οριζόντια με μεγάλη ταχύτητα. Έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι θυελλώδεις ριπές, οι πτώσεις δέντρων και στύλων, η μεταφορά αντικειμένων και οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Πρόκειται για χαρακτηριστική εικόνα ισχυρού downburst ή και διαδοχικών downbursts κατά μήκος της πορείας του συστήματος.

Η αναφορά σε «υπερκαταιγίδα» είναι μετεωρολογικά πιθανή, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από τη δορυφορική εικόνα. Για ασφαλή χαρακτηρισμό απαιτούνται στοιχεία μετεωρολογικού ραντάρ που να αποδεικνύουν επίμονη περιστροφή του ανοδικού ρεύματος. Από τη δορυφορική εξέλιξη, πάντως, επιβεβαιώνεται ένα ισχυρό, οργανωμένο και ταχέως εξελισσόμενο καταιγιδοφόρο σύστημα με πολύ ψυχρές κορυφές, μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα και υψηλή πιθανότητα καταστροφικών ριπών.

Ανάλογα φαινόμενα δεν αποκλείονται και την ερχόμενη Τετάρτη και Παρασκευή (δείτε πρόγνωση 5 ημερων απο την ιστοσελίδα)

Βίντεο του Θοδωρή Κολυδά δείχνει το Μπουρίνι που σάρωσε τη Βόρεια Ελλάδα:

Η εκρηκτική ανάπτυξη και η ψύξη των νεφών

Η ακολουθία των δορυφορικών λήψεων αποτυπώνει την ταχύτατη δημιουργία ισχυρών καταιγιδοφόρων πυρήνων στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι μέσα σε ελάχιστο χρόνο οργανώθηκαν σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα συμπαγές σύστημα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης αυτής ήταν:

Η έντονη και ταχεία ψύξη των νεφικών κορυφών.

των νεφικών κορυφών. Η μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη των νεφών, η οποία μαρτυρά την ύπαρξη βίαιων ανοδικών ρευμάτων.

των νεφών, η οποία μαρτυρά την ύπαρξη βίαιων ανοδικών ρευμάτων. Η μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων υδρατμών και παγοκρυστάλλων σε πολύ μεγάλα υψόμετρα.

Το θερμό και υγρό περιβάλλον κοντά στο έδαφος, σε συνδυασμό με την παρουσία πολύ ψυχρού αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δημιούργησε μια «πυριτιδαποθήκη» έντονης αστάθειας. Μόλις ξεκίνησε η πρώτη ανοδική κίνηση, το σύστημα αναπτύχθηκε εκρηκτικά, ενώ η μεταβολή της έντασης και της διεύθυνσης των ανέμων καθ’ ύψος διατήρησε την ισχύ του.

Η αιτία για τους θυελλώδεις ανέμους

Σύμφωνα με την επιστημονική ανάλυση, το πλέον καταστροφικό στοιχείο του φαινομένου δεν ήταν μόνο ο όγκος του νερού, αλλά τα λεγόμενα καθοδικά ρεύματα (downbursts).

Ο ψυχρός αέρας από τα ανώτατα τμήματα της καταιγίδας κατέρρευσε ορμητικά προς την επιφάνεια του εδάφους και αμέσως εξαπλώθηκε οριζόντια με τεράστια ταχύτητα. Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί απόλυτα τις τυφωνικές ριπές ανέμου, τις εκριζώσεις δέντρων, την πτώση στύλων της ΔΕΗ και τις ζημιές σε υποδομές που καταγράφηκαν σε Βράσνα, Ασπροβάλτα και Δράμα.

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό «υπερκαταιγίδα» (supercell), οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι μετεωρολογικά πιθανός, ωστόσο για την ασφαλή επιβεβαίωσή του απαιτούνται εξειδικευμένα στοιχεία από μετεωρολογικό ραντάρ που να αποδεικνύουν την επίμονη περιστροφή του ανοδικού ρεύματος.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή, πάντως, δεν φαίνεται να ολοκληρώνει τον κύκλο της εδώ, καθώς η εμμονή των θερμών και υγρών αέριων μαζών διατηρεί την αβεβαιότητα στην ατμόσφαιρα.

Ανάλογης έντασης φαινόμενα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη 22 Ιουλίου και Παρασκευή 24 Ιουλίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.