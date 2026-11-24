Την ευκαιρία να απολαύσουν την υπερπανσέληνο του Νοεμβρίου έχουν σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όσοι στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό. Το φαινόμενο κορυφώθηκε στις 16:53 ώρα Ελλάδας, ωστόσο η Σελήνη θα διατηρήσει τη σχεδόν ολοστρόγγυλη, επιβλητική όψη της καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι πρώτες βραδινές ώρες θεωρούνται οι ιδανικότερες για παρατήρηση, με την ανατολή της Σελήνης στην Αθήνα να υπολογίζεται γύρω στις 16:40, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, ενώ μικρές αποκλίσεις στην ώρα εμφάνισης σημειώνονται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Το οπτικό φαινόμενο στον ορίζοντα

Όσοι διαθέτουν ανεμπόδιστη θέα προς την ανατολή θα μπορέσουν να διακρίνουν το φεγγάρι ήδη από την ώρα του λυκόφωτος. Κατά τη φάση που η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, δημιουργείται η οπτική ψευδαίσθηση ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη σε μέγεθος.

Παράλληλα, ενδέχεται να αποκτήσει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί ή κοκκινωπή απόχρωση, φαινόμενο που οφείλεται στη διάθλαση του φωτός της καθώς διαπερνά μεγαλύτερο πάχος της γήινης ατμόσφαιρας.

Η υπερπανσέληνος όπως φαίνεται από τον Διόνυσο

Η προέλευση της ονομασίας «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία προέρχεται παραδοσιακά από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με τη συμπεριφορά των καστόρων κατά την προετοιμασία τους για τον χειμώνα.

Τον Νοέμβριο, τα συγκεκριμένα ζώα συγκεντρώνουν τροφή και προετοιμάζουν τις φωλιές τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες των επόμενων μηνών. Η ονομασία συνδέεται επίσης με την ιστορική περίοδο του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, όταν ο Νοέμβριος αποτελούσε σημαντική εποχή για την παγίδευση καστόρων, καθώς το τρίχωμά τους είχε γίνει πυκνότερο ενόψει του χειμώνα.

Με την πάροδο των χρόνων, το «Beaver Moon» καθιερώθηκε ως μία από τις γνωστότερες παραδοσιακές ονομασίες της Πανσελήνου του Νοεμβρίου.

Οι εναλλακτικές χειμερινές ονομασίες

Πέρα από το «Φεγγάρι του Κάστορα», η πανσέληνος του Νοεμβρίου συναντάται στη λαϊκή παράδοση και με άλλους χαρακτηρισμούς που προμηνύουν την αλλαγή του καιρού. Είναι ευρέως γνωστή τόσο ως «Παγωμένο Φεγγάρι» (Frost Moon) όσο και ως «Φεγγάρι της Παγωνιάς» (Freezing Moon), ονομασίες άρρηκτα συνδεδεμένες με τις πρώτες παγωνιές και την επικείμενη έλευση του χειμώνα.