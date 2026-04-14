Εάν δεν είναι πλάκα ή δεν έχει γίνει κάποια παρανόηση ή λάθος, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.

Σε μια χώρα που η φτώχεια αυξάνεται, φαίνεται πως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συνεχίζουν να προκαλούν.

Αλλά όταν μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, η κατάσταση μπορεί και να γίνεται ακόμη χειρότερη… Τουλάχιστον έχουν δει πολλά τα μάτια μας.

Και κάπως έτσι η «Ζούγκλα», «ψάρεψε» σήμερα κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Γιάννης Σινάνης με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και στην ιστοσελίδα που διατηρεί, απευθύνει ευθέως ερώτημα προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη για το εάν ένα προστατευτικό μεταλλικό στηθαίο μερικών μέτρων στη Μυτιλήνη κόστισε 35.000 ευρώ. Πολύ καλά διαβάσατε.

Ο δημοσιογράφος μάλιστα δημοσιεύει και φωτογραφία από το σημείο.

Επειδή όμως το έργο αυτό πρόκειται για απευθείας ανάθεση, ως γνωστόν «ουδέν κρυφό υπό τον ήλιο».

Να ‘ναι καλά η «Διαύγεια» όπου πολλές φορές η δημοσιογραφική έρευνα μπορεί να βγάλει «λαβράκια».

Σύμφωνα λοιπόν με το έγγραφο, στις 17 Μαρτίου του 2026 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενέκρινε έργο κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στον δρόμο Περάματος – Ευριακής.

Όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, το έργο ανατέθηκε σε συγκεκριμένο εργολάβο και άγγιξε τις 35.100 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Ακριβό ή φθηνό;

Φυσικά εκ πρώτης όψεως οι περισσότεροι θα πουν ότι το κόστος είναι υπερβολικό.

Η «Ζούγκλα» λοιπόν, ως όφειλε, επικοινώνησε με τον συνεργάτη του εργολάβου, ο οποίος ανέφερε πως στη φωτογραφία φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα, αλλά όχι το τι πραγματικά έχει γίνει.

Μάλιστα ισχυρίστηκε πως για να μπορέσουν να μπουν περίπου 20 μέτρα του μεταλλικού προστατευτικού, έπρεπε να πέσουν επιπλέον τσιμέντα από την κάτω πλευρά, αλλά και να τοποθετηθούν σίδερα, δηλαδή να γίνει σωστή θεμελίωση, αφού όλο το σημείο είχε υποχωρήσει μέσα στη θάλασσα.

Με λίγα λόγια ο συνεργάτης ισχυρίστηκε πως το ποσό αυτό που κόστισε είναι λογικό. Επίσης τόνισε πως για όλες τις εργασίες υπάρχουν και οι ανάλογες φωτογραφίες.

Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση της Περιφέρειας. Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε και με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, αλλά ο ίδιος απάντησε πως δεν ήταν εφικτό να μας μιλήσει, προφανώς λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Αναμένουμε λοιπόν και την απάντηση του Περιφερειάρχη.