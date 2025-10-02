Με δική της NAVTEX, η Αθήνα απάντησε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στη νέα απόπειρα της Τουρκίας να βγάλει το ερευνητικό σκάφος Piri Reis, στο Αιγαίο.

H NAVTEX, που εξέδωσε ο σταθμός Λήμνου της Υδρoγραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX είναι παράνομη, καθώς επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχές για έρευνα του Piri Reis, που βρίσκονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ορισμένες από τις θέσεις που αναφέρονται στην τουρκική αναγγελία, βρίσκονται εντός της περιοχής υπηρεσίας NAVTEX της Ελλάδας, όπου ο σταθμός της Λήμνου είναι η μοναδική αρμόδια Αρχή για την εκπομπή μηνυμάτων NAVTEX.

Τι αναφέρει:

ZCZC LA13

021735 UTC OCT 25

LIMNOS STATION NAVWARN 165/25

NORTH AEGEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25 WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED

AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA,

WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25

NNNN

Η τουρκική NAVTEX

Η Τουρκία προχώρησε σε κλιμάκωση των ενεργειών της έναντι της Ελλάδας, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιστροφή του Ταγίπ Ερντογάν από την Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγινε γνωστό, η Άγκυρα θα βγάλει στο Αιγαίο το ερευνητικό της σκάφος Piri Reis.

Η νέα Navtex, που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία Σμύρνης του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι το Piri Reis θα βγει από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο Αιγαίο, με κατεύθυνση δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης.