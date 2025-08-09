Κάτι λιγότερο από 16.000 στρέμματα δασικής έκτασης και ελαιόδεντρων έγινα στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κερατέα και κατέκαψε σημαντικό κομμάτι της Ανατολικής Αττικής στις 8 Αυγούστου, όπως αποδεικνύει ο χάρτης του Copernicus Emergency Management Rapid Mapping.

Σε ό,τι αφορά την πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus με βάση δορυφορική λήψη που έγινε σήμερα 9/8/2025 και ώρα 12:19 ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα που ακολουθεί και αποτυπώνει την πληγείσα έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.

Πυροσβεστική: 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.