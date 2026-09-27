Συνεχίζεται για 18η ημέρα η δικαστική και αστυνομική έρευνα γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο επίκεντρο των ανακρίσεων παραμένουν οι δύο γιατροί που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυντικά θεωρούνται τα στοιχεία από τις καταθέσεις του προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ σημαντικές θεωρούνται και οι τοποθετήσεις προσώπων από το περιβάλλον των εμπλεκομένων.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και το μοιραίο ραντεβού

Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατέθεσαν στις Αρχές είναι και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος διατηρούσε πολυετή συνεργασία με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Ο ίδιος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον τραγουδιστή στις 9 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν επέλθει το μοιραίο. Ο υπνοθεραπευτής, σε βάρος του οποίου δεν εκκρεμεί κάποια κατηγορία, παρέδωσε στις Αρχές το υλικό που είχε στην κατοχή του, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας του καλλιτέχνη από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, την οποία του είχε αποστείλει η γιατρός.

Οι απαντήσεις για τα γραπτά μηνύματα

Μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ο κ. Κομιανός θέλησε να δώσει τις δικές του διευκρινίσεις σχετικά με τα μηνύματα κειμένου που αντήλλαξε με τη γιατρό και τα οποία προκάλεσαν αίσθηση. Αναφερόμενος στις φράσεις «σε πήρα στο λαιμό μου» και «θα τον στριμώξω», υποστήριξε πως η ερμηνεία τους παρεξηγήθηκε από την κοινή γνώμη.

Όπως εξήγησε, ο τραγουδιστής είχε εκφράσει απορίες για το κόστος της θεραπείας, το οποίο ανέρχονταν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ο ίδιος σημείωσε ότι η αναφορά του για «στρίμωγμα» ή «τακτοποίηση» αφορούσε αποκλειστικά τη διευθέτηση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων με τον όμιλο.

Η φωτογραφία και η εκτίμηση για την κατάσταση του τραγουδιστή

Όσον αφορά τη φωτογραφία που έλαβε από τον χώρο της θεραπείας, ο υπνοθεραπευτής ανέφερε πως αρχικά υπέθεσε ότι ο καλλιτέχνης απλώς κοιμόταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όπως δήλωσε, η εικόνα δείχνει τον τραγουδιστή έντονα κοκκινισμένο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρισκόταν σε επιβαρυμένη κατάσταση. Το σχετικό φωτογραφικό υλικό βρίσκεται πλέον στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για ιατροδικαστική αξιολόγηση, ενώ ο ίδιος εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι του στάλθηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Η ερμηνεία της φράσης «Σε πήρα στο λαιμό μου»

Δίνοντας εξηγήσεις για τη φράση «σε πήρα στο λαιμό μου», ο Νάσος Κομιανός σημείωσε ότι ειπώθηκε υπό το βάρος της τραγικής εξέλιξης. Όπως περιέγραψε, στην τελευταία τους συνάντηση ο τραγουδιστής του είχε ζητήσει επίμονα βοήθεια. Η αναφορά αυτή έγινε όταν συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο για μια απλή παροδική αδιαθεσία ή υπόταση, αλλά για ένα τραγικό συμβάν που δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπιστεί.

Το προφίλ της κλινικής και οι εναλλακτικές θεραπείες

Σε σχετικές δηλώσεις του για το ζεύγος των γιατρών, ο κ. Κομιανός ανέφερε πως διατηρούσαν ευρύ πελατολόγιο και έχαιραν εκτίμησης από πολλούς ασθενείς, αν και, εκ των υστέρων, ήρθαν στο φως παράπονα.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως θεωρούσε αυτονόητη τη νομιμότητα και την επιστημονική κάλυψη του χώρου, όπου πέρα από τις συμβατικές ιατρικές πράξεις εφαρμόζονταν και εναλλακτικές μέθοδοι, όπως βιοσυντονισμός και καθαρισμοί εντέρου:

«Αλλά θα έκοβα το χέρι μου ότι γιατρός είναι η γυναικολόγος μαιευτήρας. Το θεωρούσα δεδομένο, νομίζω και η κάρτα της το έγραφε. Αλλά παθολογική πράξη, δηλαδή ένας παθολόγος δεν υπήρχε μέσα στο ιατρείο αυτό. Άλλα πράγματα γινόντουσαν. Βιοσυντονισμοί, καθαρισμοί του εντέρου, είχαν κάτι συσκευές που φωτογράφιζαν και απεικόνιζαν την αύρα. Γενικώς ό,τι είναι της μοδός και στο new age ας πούμε περιβάλλον. Όταν εσύ βλέπεις εκεί τον μέγα επιχειρηματία, λες “είμαι σε καλό μέρος”. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι εδώ δεν είναι νόμιμο το έργο».

Ξέσπασμα για τις φήμες και τη δημόσια στοχοποίηση

Τέλος, ο υπνοθεραπευτής εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την έκθεση και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες. Απέρριψε κατηγορηματικά ανακριβή δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν με ιδιότητες που δεν κατέχει ή του απέδιδαν ανυπόστατα περιστατικά, τονίζοντας πως η επαγγελματική και προσωπική του διαδρομή είναι διαφανής και καταγεγραμμένη. Έκλεισε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το αν θα μπορέσει να αποκατασταθεί η φήμη του μετά από τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση.

«Δεν μπορεί να με διασύρουν δημόσια με ψευδή χαλκεύματα. Εγώ είμαι 62 χρονών, δεν έχω δει δημόσιο πρόσωπο να διασύρεται σε τέτοιο βάθος και τέτοιο βαθμό. Δεν μπορείς λοιπόν έναν άνθρωπο να τον αποδομήσεις. Όποιος θέλει, η αλήθεια μου είναι εκεί. Είναι τοποθετημένη στα άρθρα μου, στα έργα μου, στα βιβλία μου και στη ζωή μου. Και ναι, έχω κάνει πολλά επαγγέλματα. Έγινα μπογιατζής. Κακό είναι;

Ποτέ, ούτε ρούχα πούλαγα στην Κέρκυρα ακριβά, ούτε φωτογράφος ήμουν. Αν μου δώστε μια φωτογραφική μηχανή, θα βγει κουνημένη. Έχω πάρκινσον συνέχεια. Πάει έτσι το χέρι μου. Δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφία.

Δεν μπορεί να λένε πράγματα που δεν ισχύουν για μένα. Με είπαν, λένε δημοσιεύματα, κτηνίατρο. Ότι έφεραν το σκυλί τους σε μένα να το κάνω καλά. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Βγείτε στο δρόμο και ρωτήστε ποιος είναι ο Κομιανός. Δεν μπορείτε να με λασπώνετε με αυτόν τον τρόπο. Και δεν ξέρω αν αυτή η ζημιά που έγινε στο πρόσωπό μου θα επανορθωθεί ποτέ».