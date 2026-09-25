Ένα νέο, κρίσιμο κομμάτι του παζλ, γύρω από τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται στο φως μέσα από τις καταθέσεις του υπνοθεραπευτή και της 56χρονης εργαζόμενης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τηλεφωνήματα, ραντεβού, μηνύματα, θεραπευτικές οδηγίες και οι κρίσιμες στιγμές μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή περιλαμβάνονται στις μαρτυρίες που εξετάζουν οι Αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά πώς ξεκίνησε η επαφή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τι ακολούθησε μετά τη συνάντησή τους στο Ψυχικό, μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Από το πρώτο τηλεφώνημα στις 27 Αυγούστου

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε στις 27 Αυγούστου, στις 11:02 το πρωί.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, του ζήτησε να συναντήσει τον τραγουδιστή προκειμένου να πραγματοποιήσει υπνοθεραπεία. Ο ίδιος αρχικά αρνήθηκε να αναλάβει, επικαλούμενος το ιστορικό του Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

Η υπόθεση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Περίπου στις 13:30 της ίδιας ημέρας, η μάνατζερ επικοινώνησε εκ νέου μαζί του και, σύμφωνα με την κατάθεσή του, επέμεινε για τη συνάντηση.

Νέο τηλεφώνημα έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη 1 το μεσημέρι. Αυτή τη φορά ο υπνοθεραπευτής δέχθηκε να συναντήσει τον τραγουδιστή.

Αρχικά το ραντεβού προγραμματίστηκε για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Τελικά άλλαξε και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, σε εστιατόριο στο Ψυχικό.

«Θα τον στριμώξω» – Το μήνυμα προς τη γιατρό

Μετά τη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ενημερώθηκε ότι η γιατρός είχε επικοινωνήσει με τον τραγουδιστή και είχε συμφωνήσει μαζί του τόσο για την οικονομική αμοιβή όσο και για τις θεραπείες που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η γιατρός τού προώθησε στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα μήνυμα που, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, έστειλε ο ίδιος στη γιατρό το πρωί της Τρίτης.

Σε αυτό αναφερόταν στο δικό του επόμενο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Θα τον στριμώξω», αναφερόμενος στο πώς σκόπευε να κινηθεί κατά τη δική του συνάντηση με τον τραγουδιστή και σε σχέση με τα ραντεβού του.

Το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της αλληλουχίας των γεγονότων των τελευταίων ημερών.

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα»

Στη δική της κατάθεση, η 56χρονη εργαζόμενη στο ιατρείο φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν ήταν παράνομα.

«Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;», φέρεται να είπε.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν γνώριζαν πως έπρεπε να τηρείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο και ότι οι οδηγίες δίνονταν από τη γιατρό.

«Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τηλεφώνημα για τον απινιδωτή

Η ίδια περιγράφει και τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, μέχρι περίπου τις 16:00 όλα ήταν καλά.

Μεταξύ 16:00 και 16:10 έγινε το πρώτο τηλεφώνημα προς την αναισθησιολόγο. Αμέσως μετά ακολούθησε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, αυτή τη φορά με τον άνθρωπο από τον οποίο είχε προμηθευτεί το ιατρείο τον απινιδωτή.

Το ερώτημα ήταν γιατί η συσκευή δεν λειτουργούσε. Σύμφωνα με την κατάθεση, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι ο απινιδωτής έπρεπε να είναι φορτισμένος.

Ένα στοιχείο που πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας, καθώς αφορά τις κρίσιμες στιγμές κατά τις οποίες επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ώρα άφιξης και η αλλαγή στην κατάθεση

Η 56χρονη αναφέρθηκε και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

Όπως φέρεται να εξήγησε, στην πρώτη της κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 15:30, καθώς αυτή ήταν η ώρα που, σύμφωνα με την ίδια, της είχε δώσει η γιατρός.

Ωστόσο, η ίδια διευκρίνισε ότι είχε φτάσει στο ιατρείο στις 15:00 και δεν γνώριζε την ακριβή ώρα άφιξης του τραγουδιστή.

Όταν εκείνη έφτασε, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη μέσα.

Οι καταθέσεις, τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα και τα χρονικά σημεία των κρίσιμων γεγονότων αποτελούν πλέον κομμάτια της ίδιας έρευνας. Οι Αρχές καλούνται να διασταυρώσουν όσα υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι με τα αντικειμενικά στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στις τελευταίες ώρες της ζωής του τραγουδιστή.

Δημογλίδου: Δεν έχει δοθεί ακόμη εισαγγελική άδεια για άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Την ίδια ώρα, οι Αρχές βρίσκονται εν αναμονή εισαγγελικής εντολής που θα ανοίξει τον δρόμο για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις αστυνομικές αρχές υλικό από μηνύματα ή συνομιλίες των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική διάταξη.

Η διαδικασία αναμένεται να αφορά όχι μόνο τα κινητά των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και τις συσκευές των τριών εργαζομένων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό.

Μετά την απαιτούμενη εισαγγελική και ανακριτική έγκριση, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα μπορούν να προχωρήσουν σε εξειδικευμένο έλεγχο των συσκευών.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των τηλεφωνικών κλήσεων, μπορούν όμως να αναζητήσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και άλλα ψηφιακά δεδομένα, ακόμη και αρχεία που έχουν διαγραφεί.

Αναζητήσεις στο διαδίκτυο και διαγραμμένα αρχεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο να είχαν πραγματοποιηθεί αναζητήσεις στο διαδίκτυο κατά τις κρίσιμες ώρες.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν από τις συσκευές των εμπλεκομένων έγιναν αναζητήσεις για ιατρικές πληροφορίες ή τρόπους παροχής βοήθειας κατά το διάστημα που προηγήθηκε της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν φωτογραφίες και βίντεο που ενδέχεται να καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να αναζητήσουν ακόμη και διαγραμμένα αρχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόσθετο υλικό που μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στη δικογραφία.