Υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται, η φωτιά που ξέσπασε, σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου, σε διαμέρισμα στην οδό Διστόμου, στον Κολωνό, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε, λίγο μετά τις 14:10 το μεσημέρι και έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Πρόκειται για μικρή εστία πυρκαγιάς στην κουζίνα του σπιτιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο  άνθρωπος που βγήκε στο μπαλκόνι προκειμένου να ακούσει τις οδηγίες των πυροσβεστών για την εκκένωση του διαμερίσματος, δεν διατρέχει κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του.

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