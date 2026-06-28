Υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται, η φωτιά που ξέσπασε, σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου, σε διαμέρισμα στην οδό Διστόμου, στον Κολωνό, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε, λίγο μετά τις 14:10 το μεσημέρι και έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Πρόκειται για μικρή εστία πυρκαγιάς στην κουζίνα του σπιτιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος που βγήκε στο μπαλκόνι προκειμένου να ακούσει τις οδηγίες των πυροσβεστών για την εκκένωση του διαμερίσματος, δεν διατρέχει κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του.