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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντη και έπειτα από περίπου 1,5 ώρα τέθηκε υπό έλεγχο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:45. Κινητοποιήθηκαν αρχικά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν.

Φωτογραφία από την εστία της φωτιάς στου Ρέντη

Βίντεο από την πυρκαγιά στου Ρέντη:

 

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Ήχησε 112 για πυκνούς μαύρους καπνούς

Η Πολιτική Προστασία έστειλε νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά των κατοίκων της περιοχής. «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα», αναγράφεται στο μήνυμα του 112.

Πηγή βίντεο: Aggelos Pakirtzoglou

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