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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντη και έπειτα από περίπου 1,5 ώρα τέθηκε υπό έλεγχο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:45. Κινητοποιήθηκαν αρχικά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν.

Βίντεο από την πυρκαγιά στου Ρέντη:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου στο Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Ήχησε 112 για πυκνούς μαύρους καπνούς

Η Πολιτική Προστασία έστειλε νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά των κατοίκων της περιοχής. «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα», αναγράφεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη_Ρέντη της Π.Ε. #Πειραιώς ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) September 18, 2026

Πηγή βίντεο: Aggelos Pakirtzoglou