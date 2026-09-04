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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων από την 1η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Βίντεο από τους πυκνούς καπνούς που είχαν υψωθεί στην περιοχή:

«Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονται στην περιοχή, καλεί τους πολίτες να προστατευτούν από τους καπνούς, δίνοντας σαφή οδηγία: «Παραμείνετε σε κλειστούς χώρους, κλείστε παράθυρα και πόρτες».

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπήγαδο #Μάνδρας της Π.Ε. #Δυτικής_Αττικής ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026

Πηγή: Thriassio και Πυρκαγιά Ενημέρωση