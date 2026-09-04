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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων από την 1η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Βίντεο από τους πυκνούς καπνούς που είχαν υψωθεί στην περιοχή:

 

«Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονται στην περιοχή, καλεί τους πολίτες να προστατευτούν από τους καπνούς, δίνοντας σαφή οδηγία: «Παραμείνετε σε κλειστούς χώρους, κλείστε παράθυρα και πόρτες».

Πηγή: Thriassio και Πυρκαγιά Ενημέρωση

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