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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Κορωπί.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκαιγε σε ξερά χόρτα και γεωργική έκταση ενός στρέμματος, στην περιοχή Καρελά, στην οδό Πεισίστρατου και Δημοσθένους, στο Δήμο Κρωπίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και το συμβάν ελέγχθηκε άμεσα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: