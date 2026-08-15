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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Κορωπί.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκαιγε σε ξερά χόρτα και γεωργική έκταση ενός στρέμματος, στην περιοχή Καρελά, στην οδό Πεισίστρατου και Δημοσθένους, στο Δήμο Κρωπίας.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και το συμβάν ελέγχθηκε άμεσα.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
Άμεσα ελέγχθηκε η #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Φράττι Κορωπίου Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες και 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026