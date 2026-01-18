Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε σήμερα τα ξημερώματα (18/1), η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα Αττικής, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και τον Όρμο Κερατσινίου. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έδωσαν για περισσότερες από τέσσερις ώρες σκληρή μάχη με τις φλόγες, αποτρέποντας τα χειρότερα.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στο Πέραμα Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 17, 2026

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος», είπε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews λίγη ώρα αφότου τέθηκε κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια.

Όπως τόνισε, «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων.

Σημειώνεται πως σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων υπήρχαν σπίτια, ενώ 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα έδιναν μάχη όλη νύχτα. Σχετικά με τα αίτια, οι ενδείξεις συγκλίνουν σε διαρροή καυσίμων και όχι σε εύφλεκτα απορρίμματα όπως ανέφεραν προηγούμενες πληροφορίες.

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο τους ζητούσε να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού, επισημαίνοντας ότι σε μικρή απόσταση από την πυρκαγιά βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων. Σημειώνεται ότι για αρκετή ώρα, υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης, στην περιοχή.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο τα ξημερώματα της Κυριακής

«Συντονίσαμε την έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», τόνισε ο Γιάννης Λαγουδάκος, προσθέτοντας:

«Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο Πέραμα και σε γειτονικές περιοχές, όπως Καστέλλα, Δραπετσώνα, Ταμπούρια, Καμίνια και Παλιά Κοκκινιά. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη στον συντονισμό των δυνάμεων και την έγκαιρη παρέμβαση, αποφεύχθηκε μια ανυπολόγιστη καταστροφή.