Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00, κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ, ενώ στο σημείο μετέβη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.