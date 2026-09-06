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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε εντός δασικής έκτασης μέσα σε μια χαράδρα, ωστόσο τέθηκε υπό έλεγχο.

Βίντεο από τη φωτιά στη Δροσοπηγή Αττικής:

Αρχικά, στις 10:15 που έλαβε κλήση το Κέντρο Επιχειρήσεων, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος έκαναν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν στην κατάσβεση και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μια ώρα, αργότερα, λίγο μετά 11:00, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οριοθέτησαν την πυρκαγιά.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Δροσοπηγή, Αφιδνών του δήμου Ωρωπού #Αττική και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Η Πολιτική Προστασία, στις 11:00 το πρωί, έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στου κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο 112.

Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό – Εικόνες από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Δροσοπηγή Αττικής: