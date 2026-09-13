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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελασγία Φθιώτιδας.

Yπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10 και δεν απειλούσε κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρείχε επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Στυλίδας.