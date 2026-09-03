Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Πλωρά του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται υπό έλεγχο.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα ενώ έγινε και συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. Από αέρος έκανε ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κρήτη #Μεσαρά #πλωρα #πυρκαγιά