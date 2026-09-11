Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής, καθώς το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κατασβέστηκε άμεσα χάρη στην ταχύτατη κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: «Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε 40 λεπτά».

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση, προκειμένου να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, επανδρώνοντας 12 οχήματα, συνεπικουρούμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Για την αεροπυρόσβεση δόθηκε εντολή και απογειώθηκαν 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

Πολύτιμη ήταν για άλλη μια φορά η παρουσία εθελοντών πυροσβεστών, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν ενεργά και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), διαθέτοντας υδροφόρες.

Η κατάσταση στην περιοχή πλέον δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αποσόβηση τυχόν αναζωπυρώσεων.