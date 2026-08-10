Βίντεο και Φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, χωρίς να υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Το μοναδικό σημείο όπου υπάρχει συμβάν είναι σε πτηνοτροφική μονάδα, η οποία δυστυχώς καίγεται ολοσχερώς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει απειλή, καθώς οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την φωτιά κάηκε μια ακόμη επιχείρηση.

Βίντεο από την πτηνοτροφική μονάδα που «τυλίχθηκε» στις φλόγες:

Η ανακοίνωση του Δήμου Σαρωνικού:

Βίντεο από την φωτιά στον Κουβαρά:

Για την γιγαντιαία επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν δύο αεροπλάνα και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Εικόνες από την φωτιά στον Κουβαρά Αττικής:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής και επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Δύο μηνύματα του 112 – Εκκενώνουν οι κάτοικοι της περιοχής

Σημειώνεται πως εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα στις 08:30 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά με κατεύθυνση προς Καλύβια Θορικού και ένα νωρίτερα, στις 08:10, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κουβαράς της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026

Το δεύτερο 112 για εκκένωση – «Απομακρυνθείτε προς τα Καλύβια»:

Λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κερατέας, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στον Κουβαρά

Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο, και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες.