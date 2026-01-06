Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 18:00 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.

Η φωτιά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τέθηκε υπό έλεγχο.

Η φωτιά έκαψε δασική έκταση, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία, καθώς ήταν κοντά σε σπίτια. Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κάηκε μια αποθήκη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφθασαν, ενώ υπήρξαν ενισχύσεις από το Καστέλι και την Κάνδανο. Συνέδραμαν 6 οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Πηγές: patris.gr – neakriti.gr